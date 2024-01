Olbia, auto a fuoco nella notte: il proprietario "sono sconcertato"

Olbia. Paura nella notte a Olbia dove in via Belgrado, in zona Sa Minda Noa sono andate a fuoco due auto: una Porsche Cayenne e un pick-up di proprietà di Francesco Gambella, presidente Itb Sardegna. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Olbia per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area coinvolta. I mezzi erano parcheggiati davanti all'abitazione. "Sono sconcertato per quanto successo. Non fumo, non mi drogo, non bevo, non ho debiti con nessuno, pago regolarmente i miei dipendenti, faccio sport. A qualcuno starò antipatico ma non credo sia questo il caso. Non so cosa dire, non so nulla, sono a bocca aperta", dichiara ad Olbia.it Francesco Gambella.

In collaborazione con Camilla Pisani.