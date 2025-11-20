Meteo Gallura: piogge, vento e calo termico. Nel weekend neve sui rilievi

Thursday, 20 November 2025
Olbia. La Gallura si prepara a un deciso peggioramento delle condizioni meteo tra venerdì e sabato, con piogge diffuse, vento forte di Maestrale e un sensibile calo delle temperature. A indicarlo è il bollettino ufficiale dell’ARPAS Sardegna del 20 novembre, che annuncia anche possibili nevicate sul Limbara e sui rilievi interni.
Per la giornata odierna il cielo resterà irregolarmente nuvoloso, con ventilazione occidentale in rinforzo e mari in aumento fino a molto mossi in serata. Non sono attese precipitazioni significative sulla fascia nord-orientale.
Il cambiamento più marcato è previsto per venerdì 21 novembre: fin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale. La quota neve potrà scendere fino ai 700 metri, interessando in particolare il massiccio del Limbara. Le temperature subiranno un deciso calo: a Olbia previste minime intorno ai 5°C e massime non oltre i 9°C. Il vento tenderà a disporsi da ovest-nordovest, con raffiche forti lungo la costa. Mari agitati e possibili mareggiate sulle coste esposte.
Sabato 22 novembre il maltempo proseguirà nella prima parte della giornata con nuovi rovesci, più probabili sul settore nord-occidentale. La neve potrà ancora interessare i rilievi tra i 700 e gli 800 metri nelle prime ore del mattino. Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento, accompagnato da una lieve ripresa delle temperature massime. I venti di Maestrale resteranno tesi al mattino, per poi attenuarsi.
La tendenza per domenica e lunedì indica condizioni variabili, con deboli piovaschi domenica pomeriggio e un nuovo aumento delle nubi e delle precipitazioni nella giornata di lunedì, soprattutto sul settore occidentale dell’Isola. Le temperature sono attese in rialzo a partire da domenica.
Il quadro generale conferma quindi l’arrivo di una fase pienamente invernale sulla Gallura, caratterizzata da freddo, vento e qualche episodio nevoso sui rilievi interni.
