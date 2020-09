L’olbiese Gianmario Littera brilla al 125 Music Festival

Olbia, 20 settembre 2020 – La musica ha rallentato il ritmo in quest’estate caratterizzata dall’emergenza sanitaria, ma poi è riuscita anche a regalarci belle serate, in tutta sicurezza.

A Cala Ginepro nei pressi di Orosei, si è tenuta quest’anno la 4^ edizione del 125 Music Festival.

L’evento musicale nasce dalla collaborazione tra Cristian Giovannetti, ideatore e organizzatore del format, Ilaria Mele e Piero Rondoni, titolari del Ristorante 125 CalaGinepro.

“L’idea nasce per creare un evento culturale che abbini buona musica, bei testi e interpretazione. Ogni anno abbiamo cercato di elevare il livello presentando artisti dai brani inediti molto belli con riferimenti a grandi temi e a vita quotidiana, spesso facenti riferimento alla nostra Sardegna – così ci racconta Cristian Giovannetti a riflettori spenti, e tanti riconoscimenti assegnati – Quest’anno, nonostante l’emergenza Covid abbiamo fatto di tutto affinchè il Festival avesse continuità. E così tra mille incertezze ma nel totale rispetto delle regole, siamo riusciti a metterlo in piedi”.

Tanto è stato l’entusiasmo tra gli appassionati di musica e tra gli addetti ai lavori, che l’evento è stato forse l’evento più significativo di questa estate anomala sarda.

A sbaragliare tutti i partecipanti nella categoria inediti ci ha pensato l’olbiese Gianmario Littera, con il suoi brani Compare meu e Numero due. “È la terza volta che partecipo a questo fantastico contest che riesce a regalare grandi emozioni a noi partecipanti. Lo scorso anno – ci racconta emozionandosi ancora per il traguardo raggiunto Gianmario Littera, – ho partecipato come ospite della serata. L’organizzazione è stata impeccabile e da veri professionisti come sempre”.

Durante la serata anche se la competizione è stata molto sentita dai partecipanti, il clima sul palco è stato molto amichevole e rilassato. Gli addetti ai lavori hanno avuto un’occasione per ritrovarsi e confrontarti dopo lunghe settimane di fermo forzato. “Ci si incoraggia l’un l’altro dietro le quinte – prosegue Littera – Un clima bellissimo. Ho lavorato molto per preparare i miei due brani. Il primo cantato rigorosamente in sardo e accompagnato dal coro di Melchiorre Murenu di Macomer (il giorno del contest coro non presente). Il secondo brano, Il numero 2 l’ho scritto appositamente per un amico. Proprio con questo brano in cui racconto la difficile storia di un mio amico che ha trascorso lunghi anni in collegio, mi sono aggiudicato il primo premio come miglior inedito. Un premio inaspettato perché mi sono confrontato con tanti altri bei testi, e tante belle musiche”.

Il nostro cantautore olbiese ha vissuto una grande emozione. “Da autodidatta quale sono ad arrivare a far emozionare sia i giudici del Festival, che il pubblico presente, è stata un’emozione indescrivibile”.

Numerosi i partecipanti al Festival che sono stati suddivisi in varie categorie: 17 cantanti tra categoria Senior e la categoria Giovani.

I premiati Senior: 1 Alessio Carta, 2 Nicole Usai, 3 Yvonne Ladu

Giovani: 1 Mia Giobbe, 2 Nicole Leggieri,3 Federica Fanari

Giuria popolare: 1 Alchimia

Premio Speciale: 1 UmbertoTamai

Miglior Inedito: 1 GianMario Littera

La giuria di qualità era composta da: Paoluccio Masala, Caterina Triscritti, Stefania DeLuigi Branca. A presentare la serata Alex Congiu.

Gli eventi musicali e i contest specialmente sono occasioni per i talenti emergenti di potersi confrontare, e per calcare un palco mettendosi in mostra agli occhi di qualche talent scout. Forse anche a Cala Ginepro al 125 Music Festival abbiamo assistito all’esibizione di qualche cantante del domani. Chissà.