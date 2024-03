Sardegna, al via il corso formativo organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna per il Concorso docenti IRC 2024

Sardegna. In vista del Concorso straordinario e ordinario 2024 per gli insegnanti della religione cattolica, la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, in collaborazione con gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Cagliari e Sassari/Tempio Ampurias Euromediterraneo e con gli Uffici IRC delle Diocesi della Sardegna, ha organizzato un Corso di formazione che si svolgerà online, proprio per permettere a più persone possibili di partecipare. Il Corso sarà tenuto da docenti della Facoltà Teologica e degli ISSR della Sardegna e affronterà tutti gli aspetti del programma d’esame per le prove del concorso, che includono: Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica (15 ore – Proff. F. Camba e R. Piredda), gli ordinamenti scolastici (15 ore – Proff. F. Camba e R. Piredda), gli orientamenti didattico-pedagogici (15 ore – Proff. A. Marrone e A. Brusa) e gli elementi essenziali di legislazione scolastica (15 ore – Proff. N. Incampo e M. Serra). Inoltre, è prevista anche una preparazione per la prova orale in lingua inglese (20 ore – Prof. A. Oppo).

Si legge nel comunicato: “Il Corso, accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A., si terrà nella modalità online (su Cisco Webex – i corsisti riceveranno il link) a partire dal 10 aprile 2024, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.50, per un totale di 80 ore, con interruzione nel periodo estivo. Ogni corsista potrà usufruire del 30% delle ore di lezione in modalità asincrona (piattaforma Moodle – i corsisti riceveranno password). Le date delle lezioni potrebbero subire delle variazioni ed essere modificate a seconda delle indicazioni che saranno date nel bando del Concorso. Dietro richiesta del partecipante, il Corso assegna 10 crediti formativi per lo sviluppo professionale (Ects) e rilascia un attestato di frequenza, a patto che si seguano almeno due terzi delle lezioni. La quota di iscrizione è di 150 euro a persona, comprendente libri in pdf e dispense. Si può pagare tramite Carta docente o bonifico bancario, intestato alla Pontificia Facoltà Teologica, all’ IBAN: IT97Q0306909606100000002172 – CAUSALE: Cognome Nome quota corso per docenti IRC codice 92231. La partecipazione è libera per gli studenti della PFTS e degli ISSR di Cagliari e Sassari/Tempio Ampurias iscritti all’A.A. 2023-2024 che hanno conseguito i titoli accademici. Per iscriversi al corso occorre compilare un apposito modulo d’iscrizione, allegando la ricevuta di pagamento o il buono della carta docente. Il modulo per l’iscrizione online è disponibile al seguente link: https://www.pfts.it/modulo-iscrizione-corso-di-formazione”.

Per maggiori informazioni, è possibile inviare una email all’indirizzo: [email protected].