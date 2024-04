Olbia, il Community Hub parteciperà alla Maker Faire Sardinia

Olbia. Nelle date del 26 e del 27 marzo anche l’Olbia Community Hub parteciperà alla Maker Faire Sardinia, il primo evento in Sardegna che celebra il mondo “makers”, l’arte, l’innovazione e la creatività. L’evento si svolgerà presso il Museo Archeologico di Olbia e l’OCH sarà presente con uno stand per far conoscere tutte le attività del Community; inoltre, venerdì 26 alle ore 18:00 si terrà un workshop dedicato alla webradio WebRoch a cura della storica speaker radiofonica professionista Maria Pintore.

Ecco le parole della giornalista: “Il prossimo 26 aprile, Web-Roch, avrà la possibilità di farsi conoscere anche attraverso il workshop che terrò dalle 18.00 alle 20.00. Sarà un incontro, spero anche divertente, con la radio. Cercherò di accompagnare i presenti alla scoperta di un mondo perlopiù sconosciuto, fatto di musica, fantasia, parole, responsabilità e intrattenimento. Gli speaker attualmente in carica, si presenteranno e racconteranno il percorso affrontato durante questo primo anno di attività di WebRoch. Darò qualche utile indicazione per migliorare il proprio atteggiamento verso le parole e verso la comunicazione, all'insegna del motto “se non comunichi bene, non esisti”. Sembra una esagerazione, ma i presenti, si accorgeranno di quanto conta nella vita di ogni giorno parlare bene e in maniera corretta. Ho già sperimentato questo tipo di incontro, con ottimi risultati. Svelerò qualche utile trucchetto, alla portata di tutti”.

Entusiasta della partecipazione alla Maker Faire Sardinia anche la Dott.ssa Giuseppina Biosa, responsabile del progetto Olbia Community Hub del Comune: “Siamo molto felici che il Community Hub partecipi come partner alla Maker Faire Sardinia, perché condividiamo lo spirito di creatività e innovazione. Sarà una occasione importante per fare conoscere ancora meglio le attività e servizi che portiamo avanti per la comunità di Olbia”.