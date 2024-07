Luras. Si intensificano le ricerche di Michael Frison

Luras. Proseguono le ricerche del ragazzo di 25 anni, di nazionalità inglese, Michael Frison ancora irreperibile dopo svariati giorni di ricerca.



Il giovane è scomparso dal 13 luglio e sono stati fatti diversi appelli per rilanciare l'allarme, aiutare nelle ricerche ed eventualmente segnalare alle forze dell'ordine un suo avvistamento, la madre ha rilasciato un'intervista su La Nuova Sardegna in cui proprio ieri richiedeva di intensificare i controlli e le ricerche per ritrovare il figlio.



Oggi la Signora Cristina Pittalis, la madre del giovane, continua a chiedere aiuto, lanciando un nuovo appello sui social, ma ringrazia anche, con il cuore in mano tutte le persone coinvolte: "Gli abitanti di Luras mi hanno accolta a braccia aperte, si prendono cura di me come se facessi parte della loro famiglia. Tutti si preoccupano, e tutti aiutano nel pieno delle loro capacità. Vorrei ringraziare il gruppo dell'oratorio di Tempio che mi ha aiutata con il mio piccolo. E tutte le persone di Tempio. Michael è diventato un po' il figlio di tutti" .

"Vorrei, ancora una volta, chiedere la vostra partecipazione. Se vedete Michael,- chiede la donna- fermatelo e parlategli, ma soprattutto avvisate subito le forze dell'ordine chiamando il 112. Se non siete sicuri che si tratti di Michael, ma un ragazzo molto somigliante, fategli una foto, e comunicatelo alle forze dell'ordine, prendendo nota del luogo e l'ora dell'avvistamento. Non mandate messaggi a me o ai vostri parenti e amici, si perderebbe del tempo prezioso."



Alle attività di Sar(search and Rescue) stanno partecipando: Vigili del Fuoco con unità di terra specializzate provenienti da tutta la regione, con specialisti Sapr ( sistemi aeromobile a pilotaggio remoto ) unità cinofile ed unità specializzate in Topografia applicata al soccorso (Tas).



A loro si sono uniti i reparti specialistici dei Carabinieri con i Cacciatori di Sardegna, la Guardia di Finanza con il nucleo Soccorso Alpino ed il Corpo del Soccorso Alpino Sardo con loro mezzi logistici ed unità di terra.



Proveniente dal territorio Gallurese la Protezione Civile Alta Gallura , la Protezione Civile Perfugas e svariati volontari che con grande generosità si stanno mettendo a disposizione del coordinamento dei Vigili del Fuoco.

La speranza resta e tutti si augurano di vedere presto Michael tra le braccia della sua mamma e del fratellino.