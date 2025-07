Loiri Porto San Paolo, incendio in corso: due canadair in azione

Bianca

Olbia, l'assalto eolico continua: previste anche 2 torri da 175 m a Berchiddedu

Olbia. Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica continuano ad arrivare richieste per la costruzione di impianti eolici in Sardegna, ma questa volta non si parla di off-shore, ma di impianti on-shore, ovvero sulla terraferma. L'ul...