Olbia cerca nuovi spazi per il Liceo Scientifico "L. Mossa"

Olbia. La Provincia Gallura Nord-Est Sardegna è alla ricerca di una nuova sede per ospitare le aule del Liceo Scientifico "L. Mossa" di Olbia. L'ente ha pubblicato un avviso pubblico per trovare un immobile di almeno 1000 metri quadrati che possa garantire spazi adeguati alle 16 classi della scuola superiore.

L'operazione, che prevede un contratto di locazione della durata di sei anni rinnovabili, rappresenta un investimento significativo nell'edilizia scolastica del territorio. I canoni orientativi, stabiliti sulla base dei valori dell'Agenzia delle Entrate, oscillano tra i 9,80 e gli 11,90 euro al metro quadro mensili, a seconda della zona di ubicazione dell'immobile.

La struttura richiesta dovrà essere in grado di ospitare circa 400 studenti, con aule da 50 metri quadrati ciascuna e un'altezza minima di tre metri. Non si tratta di una semplice locazione: l'immobile dovrà possedere tutte le caratteristiche per un utilizzo scolastico, inclusi impianti di climatizzazione, sistemi antincendio, cablaggio per la didattica digitale e servizi igienici adeguati.

La provincia valuterà con particolare attenzione la vicinanza con l'attuale sede del liceo e la facilità di accesso per studenti e famiglie. Tra i criteri prioritari figurano anche i tempi di consegna dell'immobile e la disponibilità di parcheggi oltre le quantità minime stabilite dalla legge.

Le aree più ambite sono quelle centrali e semicentrali di Olbia, dove il canone massimo si attesta sui 11,90 euro al metro quadro. Più convenienti le zone periferiche industriali, con un tetto di 9,80 euro mensili. Sono escluse le aree soggette a vincolo idrogeologico Hi4. In particolare, le zone del Centro Storico, Stazione San Simplicio, Olbia Nord e Olbia Sud mantengono il valore massimo di 11,90 euro, mentre solo l'area industriale-artigianale presenta il canone ridotto.

La provincia si è riservata ampia discrezionalità nella scelta, precisando che nessun diritto sorge per il semplice fatto di aver presentato la proposta. L'ente potrà anche decidere di non stipulare alcun contratto se le offerte non dovessero risultare soddisfacenti, qualunque sia il grado di avanzamento delle trattative.

Gli interessati hanno tempo fino alle 12 del 21 luglio per presentare la loro proposta in busta sigillata presso gli uffici di via Alessandro Nanni. Insieme all'offerta economica, dovranno allegare planimetrie dettagliate, documentazione tecnica e tutte le certificazioni richieste dalla normativa sull'edilizia scolastica. Tra i documenti obbligatori figurano la concessione edilizia, il certificato di abitabilità, il collaudo statico e le certificazioni di conformità per impianti elettrici, barriere architettoniche e sicurezza dei lavoratori.

Non saranno accettate proposte di intermediari o quelle che arriveranno oltre la scadenza. La provincia ha inoltre chiarito che potrà utilizzare le offerte ricevute come sondaggio per eventuali future richieste al mercato immobiliare locale. Il responsabile del procedimento è l'architetto Daniela G. Serra, contattabile al numero 0789 557645.

L'operazione si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione degli spazi scolastici della Gallura, con l'obiettivo di garantire ambienti moderni e sicuri per l'istruzione superiore nel territorio.