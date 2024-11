La “Casa di Babbo Natale” più bella della Sardegna: ecco dov'è

Senorbì. Babbo Natale ha una seconda casa e dal Polo Nord si sposta nel Sud Sardegna, esattamente in un centro di 5 mila persone a circa 40 km da Cagliari.

Una distesa che onora e celebra Santa Claus in 500 metri quadri distribuiti tra giardino e villetta, tutto completamente illuminato a giorno con ben 50 mila led, e ovviamente non può mancare una cassetta per le lettere nella quale i bambini possono inserire le loro letterine: a completare il tutto, un grande presepe.

L'era dei social e della comunicazione immediata ha reso sicuramente più visibile questa passione che i signori Spiga, una coppia settantenne di Senorbì, hanno messo in campo creando, negli anni, una vera e propria attrazione che per più di due mesi fa sognare grandi e piccini.



Non passa giorno senza visite e in tanti si recano a curiosare tra renne, orsacchiotti, elfi, doni e bastoncini colorati, il tutto illuminato a giorno consentendo un ulteriore atmosfera magica che incanta e rapisce. Per i più curiosi e appassionati ecco il link per una piccola visita virtuale.

La loro passione per il Natale è ben nota a tutta la città e loro nell'arco degli ultimi 15 anni hanno ampliato sempre più la loro creazione. Perché Babbo Natale fa sognare, regala emozioni e tra luci e gridolini dei bambini il mondo è ancora più bello.