Golfo Aranci, in arrivo l’evento clou della stagione

Golfo Aranci. Il ricco calendario estivo degli eventi continua a spopolare e a stupire con i tanti appuntamenti prestigiosi. Ma la serata più attesa della stagione si conferma quella dei fuochi d’artificio - il 18 luglio - diventata ormai una tradizione tutta golfoarancina ineguagliabile. Quest’anno, il tipico spettacolo pirotecnico che unisce terra, acqua, fuoco e musica, compie 20 anni e, per festeggiare, l’amministrazione comunale ha deciso di fare le cose in grande: ben oltre 20 brani musicali daranno scandiranno il ritmo dei fuochi d’artificio che partiranno in cielo e in mare da tre enormi zattere posizionate al centro del golfo. Il più imponente spettacolo della Sardegna è pronto a stupire gli spettatori che aspettano con impazienza ed entusiasmo questo appuntamento ricorrente.

Ma non finisce qui: il sofisticato impianto audio posizionato lungo tutta la spiaggia darà vita a un grande beach party. Sul palco si esibiranno infatti ballerine brasiliane e a seguire due conosciutissimi dj animeranno la prima spiaggia per tutta la serata. Infine, non mancherà neanche il food: piazza Cossiga ospiterà una tappa di Festa Sarda. Birra, porcetto ed il meglio della cucina sarda potrà essere assaporato in attesa del grande spettacolo. Tutto partirà dalle ore 19:00. L’avvio dello spettacolo pirotecnico è invece previsto per le 22:30. Insomma, una serata imperdibile che aspetta solo di incantare con il suo fascino di luci, colori e musica.