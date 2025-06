Cipnes, terza sentenza contro: un’altra controversia di lavoro manda KO il consorzio

Olbia.it Pubblicato il 06 June 2025 alle 09:30

Olbia. Se parlassimo di pugilato, diremmo che che siamo di fronte a un knock-out, ma qui di k.o. ce ne sono ben tre: per la terza volta in pochi mesi, il Consorzio industriale del Nord-Est Sardegna (meglio conosciuto come Cipnes) è stato battuto in sede civile da un ex dipendente. La sentenza è recentissima: riporta la data del 15 aprile 2025 e la firma del giudice del lavoro Ugo Ian...