Cagliari, Todde su Gaza: “La Sardegna non può restare in silenzio”

Cagliari. "Serve una presa di posizione netta, politica e istituzionale". Con queste parole la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha annunciato sui social il pieno sostegno della Giunta alla mozione presentata in Consiglio Regionale e firmata da quasi trenta consiglieri di maggioranza. L’atto chiede alla Sardegna di condannare le violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e di sospendere ogni forma di cooperazione con lo Stato di Israele fino al ripristino del rispetto del diritto internazionale.

"Non partiamo da zero – ha ricordato Todde –. Con una mozione approvata il 24 ottobre 2024, il Consiglio Regionale ha già riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, aderendo alla posizione di oltre 140 Paesi delle Nazioni Unite". Secondo la presidente, la vicinanza della Sardegna al popolo palestinese non è solo simbolica, ma si è concretizzata negli anni attraverso progetti e collaborazioni in ambito ambientale, sanitario e scolastico, anche grazie al ruolo della Regione come Autorità di Gestione del programma europeo Interreg NEXT MED.

La posizione di Todde arriva in un momento in cui anche in altre parti d’Italia si stanno moltiplicando le prese di posizione a favore della causa palestinese. La Puglia, guidata da Michele Emiliano, e l’Emilia-Romagna, con Michele de Pascale, hanno interrotto ogni relazione istituzionale con Israele. A loro si aggiunge il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha annunciato una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese e sta valutando anche lo stop ai rapporti ufficiali con il governo israeliano.

A Bari, il sindaco Vito Leccese ha consegnato le chiavi della città a Wael Al-Dahdouh, giornalista palestinese di Al Jazeera e il consiglio comunale ha approvato una mozione per escludere Israele dalle prossime edizioni della Fiera del Levante.

La presidente Todde ha sottolineato che la Sardegna "non può restare in silenzio" e ha ribadito il proprio impegno e quello della Giunta a sostenere la nuova iniziativa del Consiglio: "La nostra vicinanza al popolo palestinese si traduce in un impegno concreto per la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali".