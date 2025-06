Allerta meteo in Sardegna: temperature in forte aumento nel weekend

Olbia. La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per elevate temperature, con decorrenza dalle 10:00 di sabato 7 giugno fino alle 18:00 di domenica 8 giugno.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Decentrato, durante la giornata di sabato si assisterà a un ulteriore incremento delle temperature massime, che raggiungeranno valori localmente molto elevati nelle zone interne e sul settore meridionale dell’Isola. Sul settore meridionale, in particolare, il caldo estremo si protrarrà anche per la giornata di domenica, con punte che potrebbero superare i valori stagionali.

L’avviso invita la popolazione a consultare gli aggiornamenti sul sito ufficiale della Protezione Civile regionale (www.sardegnaambiente.it), dove sono disponibili tutti i documenti e le informazioni relative alla situazione meteo.

Le autorità raccomandano ai cittadini di adottare misure precauzionali per affrontare le alte temperature. Si consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti più a rischio come anziani, persone non autosufficienti, neonati, bambini piccoli e coloro che praticano attività fisica o lavori all’aperto.

In casa, è importante proteggersi dal calore del sole utilizzando tende o persiane, consumare pasti leggeri, bere molta acqua evitando alcol e caffeina, indossare abiti leggeri di colore chiaro ed evitare fibre sintetiche. Particolare attenzione va prestata alle persone malate, che non devono essere eccessivamente coperte.

La Protezione Civile sottolinea che i cittadini devono rimanere informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi legati alle elevate temperature che interesseranno la Sardegna nel fine settimana