Gallura: eventi per tutti i gusti

Olbia. Pasquetta è alle porte con diverse proposte anche in Gallura, e dunque scopriamo cosa poter fare in base a passioni, location e tragitti. Partiamo da Olbia che il primo aprile celebra il lunedì di Pasquetta con la consueta Pasquetta a San Vittore, evento organizzato grazie all'impegno dell'associazione Eventi Frizzanti che regala una giornata all'insegna del divertimento e della compagnia, provvedendo nel contempo a disporre di risorse per organizzare la giornata del primo maggio al Parco Fausto Noce. San Pantaleo organizza un'escursione a Monte Cugnana, "La Frina Mala", per ammirare la Sardegna dall'alto e conoscere storie e superstizioni dei pastori della bassa Gallura.

Golfo Aranci ospita la Pasquetta in Musica in Piazza Cossiga dalle 14.30 con tanti artisti che si alterneranno sul palco, da Soleandro a Dj Spyne, Love Party paradise, e Art e Music. Ad Arzachena, e più precisamente a Cannigione, il Parco Riva Azzurra ospita uno spettacolo musicale dalle 16 alle 20.30, sul palco Mara Sattei, Clara e Paolo Noise. Aggius sin dal mattino aspetta concittadini e turisti per raccontare la sua storia attraverso il territorio, le visite guidate, le escursioni, senza dimenticare musica e spettacolo con Tonino Carotone e il gruppo Pino e gli Anticorpi.

Tempio Pausania ospita Pasquett'arte, a partire dalle 9 in località Milizzana, una giornata all'insegna della natura, meditazione, cibo, letteratura, musica e percorsi sensoriali, non mancheranno i laboratori per i più piccoli, aperitivo nel bosco e pranzo del pastore. La Maddalena vi aspetta al Fortino di Punta Tegge a partire dalle ore 12 con tanti buoni piatti della tradizione sarda, o un buon panino per chi preferisce prendere il sole al mare, tanti giochi, musica e la gara di tiro alla fune. Palau vi aspetta con le visite guidate per conoscere la storia locale e ammirare dei tramonti mozzafiato: dalla Roccia dell'Orso, alla Fortezza Monte Altura passando per il Museo Etnografico. Ci spostiamo un po' più in là a Castelsardo che ospita oggi gli Avion Travel e il bluesman sardo Francesco Piu, per una giornata all'insegna della musica nei due palchi allestiti in centro su cui si esibiranno anche diverse band locali.

Ricordiamo gli eventi di Alghero che ospita oggi i Collage in piazzale Lo Quarter dalle ore 18 e la Casa Delle Farfalle in zona Omedo, aperta per le festività. Porto Torres presenta una nuova edizione di Note sotto la Torre, a partire dalle 10 del mattino l'area intorno alla Torre Aragonese ospiterà musica, mercatini, animazione e un festival rock che prenderà il via alle 17, ospiti i Tazenda, gli artisti del progetto Rezophonic e si chiude alle 20.30 con Dj Toky, non mancherà un tocco d'arte con l'estemporanea di pittura organizzata dalla Tnt Global Art.