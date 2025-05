Olbia, il Taekwondo Terranova protagonista al Campionato di forme

Olbia. Il Taekwondo Terranova porta a casa un altro prestigioso risultato partecipando al campionato italiano di forme che si sta svolgendo in Lombardia.

"Un’altra trasferta carica di impegno e risultati per il Centro Taekwondo Terranova, impegnato in questi giorni ai Campionati Italiani di Forme in corso di svolgimento all’E-Work Arena di Busto Arsizio, uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama sportivo nazionale. A rappresentare i colori del sodalizio olbiese, - fanno sapere dal centro sportivo- due volti noti e amatissimi della squadra: Nino Gaddeo, instancabile atleta della categoria Master 65, e il maestro Roberto Carrus, in gara nella competitiva categoria Under 50. Nino Gaddeo, con la sua proverbiale energia e uno spirito competitivo che non conosce età, ha conquistato un ottimo sesto posto, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per tutto il team. La sua presenza costante sulle scene nazionali dimostra che la passione e la determinazione non hanno età: sempre in forma, sempre pronto a mettersi in gioco, Gaddeo incarna alla perfezione lo spirito del Taekwondo Terranova".

"A brillare sul podio è stato il maestro Roberto Carrus, che ha centrato una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria Under 50. Una prestazione solida, frutto di preparazione meticolosa, esperienza e grande concentrazione. Carrus aggiunge così un altro importante traguardo alla sua carriera sportiva e conferma il livello di eccellenza della scuola olbiese anche nelle discipline tecniche. Fondamentale il supporto e la guida del maestro Marco Varrucciu, colonna portante del Taekwondo Terranova - confermano dalla società sportiva- e figura di riferimento per gli atleti sia in ambito agonistico che formativo. La sua presenza costante e il lavoro svolto dietro le quinte continuano a costruire basi solide per i successi futuri della squadra".

Ancora una volta, il Centro Taekwondo Terranova dimostra che con dedizione, passione e spirito di squadra si possono raggiungere risultati significativi anche su palcoscenici nazionali. Complimenti agli atleti e allo staff per aver portato alto il nome della nostra città.