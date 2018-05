Torna il Festival Teatri Peregrini, nel calendario anche Olbia e S. Pantaleo

Olbia, 20 maggio 2018 – Ritorna nella sua quarta edizione il Festival Teatri Peregrini organizzato da officineperegrine teatro, diretto da Vittoria Nicoli. Il festival si svolgerà dal 31 maggio al 16 giugno in diverse località della Gallura: Santa Teresa, Tempio Pausania, Aggius, Calangianus, Olbia e San Pantaleo.

Il titolo e tema del festival è PossaAbilità, nasce dall’unione delle parole possibilità e abilità, e vedrà in cartellone spettacoli teatrali e laboratori didattici condotti da artisti disabili e non, così come opere filmiche di artisti impegnati nelle lotte sociali, e incontri sull’arte con insegnanti, pedagoghi, e associazioni territoriali.

Teatri Peregrini è un festival di arte performativa a 360° che mette il teatro in dialogo con le altre arti, la filosofa, la scienza e la politica. Un calendario ricco di proposte ad alto tasso di coinvolgimento per il pubblico, per aspiranti e professionisti (attori e attrici, performers, fotografi e filmaker ecc.)

Un Festival con 20 appuntamenti divisi in quattro sezioni: teatro, laboratori, cinema e dibattiti.

In programma dibatti, proiezioni di film, esposizioni e incontri formativi e culturali tutti dedicati all’esplorazione e al superamento dei limiti individuali e culturali, alla rappresentazione della diversità e della disabilità intesa come ricchezza e opportunità di crescita personale e collettiva.Realtà teatrali regionali e nazionali, soprattutto di teatro integrato (con attori disabili e non) metteranno in scena i loro spettacoli ed entreranno in rapporto diretto con il pubblico, coinvolgendolo in un gioco intelligente e collettivo.Sarà possibile fare esperienza dei punti di forza del teatro integrato: fare arte per il benessere del singolo, per incrementare particolari professionalità e abilità, per tessere relazioni e legami, ed accrescere la proposta culturale comunitaria.

Ecco il caledario degli eventi:

Giovedì 31 maggio, ore 10:30 presso il Liceo artistico Faber di Tempio Pausania Anteprima del Festival con Partners e Stampa

L’importanza della relazione tra giovani artisti. Tavola rotonda e performance artistica come incontro conclusivo del percorso fatto con gli studenti su arte e divulgazione. A seguire presentazione del Festival alla stampa e al pubblico.

Lunedì 4 giugno, ore 22:00 Santa Teresa Gallura, Cine Arena Odeon proiezione del Film Oltre L’Aporia di Cladinè Curreli

L’aporia è una strada bloccata, è un problema senza soluzioni. Malattie inevitabili, territori imbonificabili, limiti invalicabili o no? Un corto sperimentale. Segue dibattito con la filmaker.

Giovedì 7 giugno, ore 19: PossaAbilità un incontro con officineperegrine teatro e il filosofo Nicola Comerci sul tema del festival, l’intreccio indissolubile di possibilità e abilità a San Pantaleo – fraz. di Olbia.

Venerdì 8 giugno, Calangianus: alle ore 21:00 proiezione del film Binxet sotto il confine di Luigi D’Alife con voce narrante di Elio Germano. Un viaggio tra vita e morte, dignità e dolore, lotta e libertà. Si svolge lungo i 911 km del confine turco-siriano. Il Film ha vinto premi e menzioni fra cui Babel Film Festival, Collaterali 102 Film Fest e Filmmaker Day.

Sabato 9 giugno. ore 21:00 sempre a Calangianus verrà allestito lo spettacolo sette tipi d’Amore di Fringe Teatro (Terni). Lo spettacolo nasce da un progetto teatrale di inclusione artistica ed esplora sette aspetti della vita dell’individuo, attraverso un viaggio nella sua inscindibile essenza: psicologica, fisica e spirituale.

Domenica 10 giugno. ore 21:00 a Olbia spettacolo di teatro sordo Dialoghi dietro le quinte di Arte&Mani (Roma). Una forma teatrale innovativa in cui la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e l’italiano vengono trattati alla pari, con uguale possibilità d’espressione linguistica ed emozionale.

Giovedì 14 giugno. ore 21 a Lu Brandali Santa Teresa Gallura. PoEtica dello scarto un incontro con il Museo dell’Ossidiana di Pau sul valore politico e poetico dello scarto come traccia e segno che ha molto da raccontare.

Sabato 16 giugno. dalle ore 10.30 evento conclusivo del Festival iSola di Municca dell’Arte e della Natura a Santa Teresa Gallura con il laboratorio Corpi in Gioco condotto da Marcella Meloni di Tandem Flop e Ignazio Cadeddu concerto blues con strumenti auto-prodotti, concerto scambio artistico con il Festival Musica sulla Bocche.

Spettacoli, film, dibattiti e mostre sono tutti ad ingresso gratuito, i laboratori sono gratuiti previa iscrizione.

Fotografi e Filmakers possono seguire il festival attraverso due contest:

Contest Fotografico PossAbilità: i partecipanti verranno inseriti con un’immagine nella pubblicazione Teatri Peregrini 2018 PossAbilità – il Diario collettivo. Il primo premio vince la pubblicazione di tutte le opere richieste per la partecipazione. Si partecipa con 10 fotografie a tema PossAbilità. Scadenza al 20 giugno inviare a [email protected]

Young Filmakers Contest PossAbilità: il/la primo/a classificato/a al contest audiovisivo di cortometraggi legati al tema del festival vince un premio di 300 euro. Si partecipa con un’opera dai 21″ ai 7′ con tema PossAbilità. Scadenza al 20 giugno inviare a [email protected]

Il festival è promosso e organizzato da officineperegrine, una realtà teatrale attiva e riconosciuta nel territorio fin dal 2014, con il contributo del Comune di Santa Teresa Gallura e della Delphnia S.p.A., che sostengono da sempre la crescita del festival.

La IV edizione conta anche del sostegno dei Comuni di Calangianus ad Aggius e del patrocinio del Comune di Olbia.