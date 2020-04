TOP VIDEO* Sardegna mia: le esaltanti riprese di Daniele Macis

Olbia, 12 aprile 2020- “Sardegna mia” è il nuovo spettacolare video del fotografo Daniele Macis. Il tributo alle bellezze della nostra isola, condiviso due settimane fa anche dal Corriere della Sera, è un video altamente poetico che riuscirà a farvi scordare almeno per un attimo questo difficile periodo di restrizioni e isolamento a causa del coronavirus, regalandovi nuovi sentimenti di speranza e di rinascita.

Il trentenne sassarese Daniele Macis, esperto di fotografia e video, ha avuto la possibilità di viaggiare in vari paesi del mondo come editor, cameraman e fotografo nel format televisivo ‘Reality Fishing’ in onda su ‘Pesca Tv’ di Sky. Dal 2016 è fotografo e videomaker professionista per brand e aziende locali.

Dal 2018 collabora con la trasmissione televisiva “Il Mondo Insieme” di Licia Colò in onda su TV2000. Alcuni delle sue immagini sono state premiate in vari concorsi internazionali, e pubblicate su National Geographic, The Telegraph, Daily Mirror, Repubblica, Corriere della Sera, Fotografare, Lonely Planet.

Daniele è specializzato in soggetti naturali e paesaggistici. La sua sensibilità e bravura, insieme alla bellezza dei luoghi da lui scelti per le riprese, ci regalano ogni volta momenti veramente emozionanti.

Il video “Sardegna Mia” è stato pubblicato lo scorso 25 marzo su You Tube. Scrive Daniele Macis “Un tributo alla bellezza della mia terra, in un periodo difficile” .

Poi spiega dalle pagine di Olbia.it “Sardegna mia è un mix di immagini che ho raccolto nel corso degli anni, da Nord a Sud dell’isola accompagnate da alcune parole che ho scritto appositamente per il video. Grazie alla voce Simeone Latini che ha interpretato molto bene il testo, il video ha preso vita” .

I versi di Daniele Macis che accompagnano le struggenti immagini della nostra meravigliosa isola non possono che confermare la sua grande sensibilità di fotografo poeta a 360 gradi. La redazione di Olbia.it con questo video augura buona Pasqua e Pasquetta a tutti i lettori.

Sardegna mia

Quanti tramonti stiamo perdendo,

e quanti altri ancora ne perderemo. Eravamo liberi di conoscerti, di toccarti e non lo sapevamo.

Eravamo liberi di perderci nei tuoi sentieri, tra il profumo di ginestra e di elicriso, fra l’azzurro del tuo mare e la forza del maestrale.

Ma torneremo. Torneremo a sorprenderci di ciò che sei. Torneremo a riprenderci la tua bellezza. Torneremo a meravigliarci. A respirarti. E a non lasciarti.

Ma fino a quel momento, da lontano, stiamo vicini, Sardegna mia. Daniele Macis.