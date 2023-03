Tempio, tentato omicidio: tre arresti

Tempio. I carabinieri di Tempio Pausania, col supporto dei carabinieri della compagnia di Siniscola e dello squadrone Cacciatori di Sardegna, nell’ambito di indagini coordinate dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso e dal sostituto procuratore Daniele Rosa - si legge nella nota - "ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare del gip del locale tribunale nei confronti di due soggetti residenti a Galtellì".

"Essi - secondo quanto riportato dai militari - "in concorso con un terzo soggetto, residente ad Orosei ed arrestato per i medesimi fatti in data 23 agosto, sono indagati per un tentato omicidio, con l’uso di un’arma, ai danni di un 25enne di Tempio Pausania, occorso nel mese di luglio scorso e maturato nell’ambito del narcotraffico. In una piazza nel centro storico della cittadina gallurese, dopo che i correi avevano aggredito la vittima con calci e pugni, uno avrebbe esploso al suo indirizzo due colpi d’arma da fuoco. La vittima, nell’occasione, riuscì a nascondersi, sino all’arrivo di altre persone in piazza. Le indagini, sotto il coordinamento della procura di Tempio, sono consistite in attività complesse, anche di tipo tradizionale, che hanno condotto all’odierna operazione. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria", conclude la nota dei carabinieri.