Tempio Pausania: doppio appuntamento con “Dalla A alla Z” e “Le solite stronze”

Tempio Pausania. Continuano gli appuntamenti con il calendario Cedac Sardegna. La prossima settimana vede in calendario due spettacoli: il 5 febbraio alle ore 21 sarà di scena la danza con lo spettacolo "Dalla A alla Z” mentre sabato 8 febbraio andrà in scena “ le solite stronze “di e con Carlotta Vagnoli.

“Dalla A alla Z”, un evento unico che riunisce due delle più importanti realtà della danza contemporanea italiana, Spellbound Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a un dialogo coreografico senza precedenti. I rispettivi coreografi, Mauro Astolfi e Roberto Zappalà, si incontrano su un terreno creativo comune, dando vita a un confronto tra due poetiche diverse ma complementari.

Il progetto nasce dal desiderio di esplorare nuovi linguaggi espressivi e dalla volontà di costruire una relazione artistica che vada oltre le singole capacità tecniche, mettendo al centro la collaborazione e la ricerca di una nuova ispirazione. Attraverso questo incontro, Astolfi e Zappalà si pongono l’obiettivo di creare una danza che non si limiti a mettere in mostra le rispettive abilità, ma che sia capace di scambiarsi energia e coraggio reciproci, andando oltre le differenze stilistiche. Una serata in cui i due artisti sfidano le convenzioni del settore.

"Le solite stronze" andrà in scena l' 8 Febbraio alle ore 21.00

Carlotta Vagnoli è scrittrice, femminista intersezionale, attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ha iniziato a scrivere come sex columnist per «GQ» e «Playboy» e oggi usa i social per divulgare temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi.

Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e della prevenzione. Nel suo monologo affronta il ruolo delle donne nella società contemporanea. Attraverso il suo stile incisivo e diretto, l’autrice offre una riflessione profonda sulla stereo tipizzazione di genere e sulla violenza simbolica subita dalle donne. La drammaturgia sonora è di Francesco Medda Arrogalla. Per la Produzione di Mismaonda.