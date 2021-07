Stella di Gallura, un'oasi di relax immersa nella natura

Una nuova esperienza turistica nel cuore del Nord-Est Sardegna

All’ingresso di Porto Rotondo, ad un passo dalle più belle spiagge della Costa Smeralda, esiste un angolo speciale: è il residence Stella di Gallura, da più di trent’anni luogo ideale per una vacanza in pieno relax ed in assoluta bellezza.

La formula Stella di Gallura integra infatti alla perfezione la riservatezza e l’indipendenza degli appartamenti (ognuno dei quali è dotato di giardino o balcone) alla comodità dei servizi da hotel: bar, ristorante, piscina con doppia vasca di cui una per bambini, campo da tennis gratuito, posto auto coperto, cambio biancheria extra e piccola lavanderia sono solo alcuni dei comfort offerti dalla struttura, situata in uno dei punti più belli della Costa, tra panorami unici e spiagge iconiche.

Stella di Gallura: riservatezza, comodità, servizi e panorami unici

Ma allo Stella di Gallura è il cliente ad essere davvero protagonista, coccolato dallo staff che fa dell’accoglienza il suo valore principale: “quello su cui abbiamo sempre puntato è proprio l’accogliere al meglio i nostri ospiti, cercando di fare l’impossibile per accontentarli in ogni circostanza; chi viene in vacanza da noi diventa di famiglia, tanto che abbiamo clienti ventennali con cui ci sentiamo in diverse occasioni nel corso dell’anno. Il nostro modo di lavorare è certamente cambiato nel tempo, proprio nell’ottica dell’attenzione alla clientela; se prima facevamo check in una volta alla settimana, passando poi a due, ad oggi la nostra reception è attiva quotidianamente, come quella di un hotel. Questo perché il mercato ha richiesto un adeguamento in virtù del cambio di abitudini degli ospiti; ci siamo adeguati volentieri, investendo sulla formazione del personale, tenendo sempre a mente come primo obiettivo la soddisfazione degli ospiti. Quest'anno è venuto a mancare mio zio, vera colonna portante della struttura, insieme a mia zia, colui che col suo bagaglio di competenze tecniche l'ha concretamente ideata e costruita. Non è stato quindi semplice affrontare questa stagione, facendomi carico di tutte le responsabilità anche a livello gestionale, ma faccio questo lavoro da così tanto tempo e con così tanta passione che per me è inevitabile avere la volontà di portare avanti il nome di Stella di Gallura, sempre con l'auspicio di crescere e fare in modo di valorizzare il lavoro di mio zio, rendendolo fiero di me. Ho in mente diversi progetti per il futuro del residence, sia a livello strutturale, sia a livello di servizi, e spero di poterli attuare a partire dal prossimo anno” racconta Francesca Azara, direttrice dello Stella di Gallura Residence.

Prenotare un soggiorno in questa struttura significa avere a due passi le maggiori bellezze paesaggistiche della zona: il Residence Stella di Gallura è ubicato all’ingresso di Porto Rotondo, a circa un chilometro e mezzo dalla famosa Piazzetta, dove si possono trovare supermarket, ristoranti, pizzerie, discoteche, edicole, farmacie, boutiques, guardia medica, e spiagge con attrezzature sportive di ogni genere. Sempre vicinissime due delle più belle spiagge: Golfo di Marinella e Ira. In direzione Porto Cervo la meravigliosa Costa Smeralda, in un susseguirsi di spiagge bianchissime e mare cristallino. Alcune delle più belle sono: Rena bianca, Romazzino, Capriccioli e la magnifica Spiaggia Del principe.

Una location vicina ai luoghi più incantevoli della Costa Smeralda

Vicinissima anche Porto Cervo, meta irrinunciabile per una passeggiata sul porticciolo e tra le lussuose boutiques; per una giornata diversa o per una serata più cittadina, a circa otto chilometri c’è Olbia, col suo suggestivo centro storico e tutti i servizi a disposizione.

Per chi desiderasse invece non spostarsi troppo, la prima, deliziosa spiaggia si trova a poche centinaia di metri dalla struttura: una caletta a portata di mano, dove rilassarsi e godere della bellezza del mare sardo. Alla sera, gli amanti del barbecue hanno a disposizione un ampio patio coperto ed attrezzato con due ampie postazioni griglia, per una classica serata all’aria aperta, tra buon cibo ed inebrianti profumi di macchia mediterranea.

La struttura, a gestione familiare, rappresenta un punto d’equilibrio perfetto tra il lusso della Costa e la semplicità irresistibile della natura sarda: “allo Stella di Gallura i clienti riescono a rilassarsi in maniera autentica, immersi nel verde ed al riparo da qualsiasi forma di animazione, ma godendo di panorami eccezionali e comfort di ogni tipo, con uno staff pronto ad accogliere ogni esigenza. Apprezzato, in questo particolare periodo storico di pandemia, anche la possibilità di rimanere indipendenti rispetto alle zone comuni, che comunque sono tutte all’aperto; in reception riceviamo non più di due ospiti alla volta, per garantire la massima sicurezza sanitaria sia al personale che ai clienti” racconta Francesca Azara.

Un gioiellino nel cuore della Gallura, dallo stile essenziale e dalle caratteristiche uniche, la garanzia di una vacanza dove il vero lusso sta nel pieno relax e nell’opportunità di soggiornare in uno dei luoghi più belli del mondo, tra spiagge candide, mare cristallino e vegetazione lussureggiante.