Sardinia Ferries: aperte le prenotazioni per il 2020

Primavera/Estate 2020: è già possibile prenotare con Sardinia Ferries!

Frequenza, tariffe competitive, flessibilità, comfort, qualità, trasparenza, tradizione, affidabilità, miglioramento costante del servizio e dell’offerta sono le caratteristiche principali della Compagnia delle Navi Gialle, che presenta la sua programmazione e apre le prenotazioni per la stagione 2020.

Prenotare per tempo è più comodo e conveniente

Sul sito www.corsica-ferries.it è già possibile prenotare il traghetto per le prossime vacanze per Sardegna, Corsica, Baleari e Sicilia, alle tariffe più competitive, approfittando del pratico e sicuro pagamento in tre rate e scegliendo tra tutte le linee e gli orari proposti.

Per la Sardegna, oltre alla linea annuale Livorno/Golfo Aranci, sulla quale si intensificheranno i viaggi a partire dalla primavera, fino ad arrivare a tre partenze al giorno in estate, è operativo, tutto l’anno, il collegamento Tolone/Porto Torres, che arriva fino a cinque partenze settimanali, in alta stagione.

La Sardegna sarà servita principalmente da navi di tipologia Mega Express.

Per la Corsica sono programmate partenze da Savona-Vado, Livorno, Nizza e Tolone con moderni e veloci Mega Express e comodi e classici Cruise Ferries, con viaggi diurni e notturni.

In alta stagione, partenze per Corsica e Sardegna anche dal Porto di Piombino, l’hub più a sud delle Navi Gialle, facilmente raggiungibile dai turisti provenienti dal centro e dal sud Italia.

Per le Baleari, unico collegamento via mare dalla Francia e rotta marittima più vicina all’Italia, sono programmate fino a tre partenze settimanali dal porto di Tolone, in alta stagione.

La fitta rete di collegamenti tra la Francia, la Corsica, la Sardegna, la Toscana, la Liguria, l’Isola d’Elba e la Sicilia offrirà la possibilità di collezionare più esperienze in una sola vacanza, magari passando dalla Toscana alla Costa Azzurra, attraverso la Corsica e la Sardegna.

Sempre più comfort e servizi di bordo

Mega Express e Cruise Ferries sono dotate di ogni comfort: comode cabine private ad uso esclusivo, fornite della biancheria necessaria al viaggio, spaziosi saloni pubblici, bar, caffetterie, buffet “all you can eat”, ristoranti con menu “à la carte” e menu degustazione a prezzo fisso, self-service con speciali formule per i bambini, negozi, piscine e solarium, servizi per gli amici a 4 zampe, nuove aree giochi bimbi, realizzate in collaborazione con PLAY MART, e sale videogames trasformeranno la traversata in un momento di relax e divertimento per i grandi e i piccini, anticipando la vacanza.

“Qualità dei servizi di bordo, innovazioni, ascolto del cliente e dei suoi bisogni e grande flessibilità strategica sono le prerogative base per un servizio molto competitivo e caratterizzeranno l’offerta delle Navi Gialle, anche per il 2020” commenta Raoul Zanelli Bono – Direttore Commerciale di Corsica Sardinia Ferries.