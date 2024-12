Sardegna, è tempo di gomme da neve: ecco le nuove disposizioni

Olbia. Cambio gomme o catene da neve: in Sardegna è scattato l’obbligo di dotazioni invernali. Ecco le regole, le multe e le strade interessate. Giacomo Meloni e Daniele Serra presidente e segretario di Confartigianato Sardegna consigliano: “Guidare con prudenza e assicurarsi dell’efficienza dell’auto e delle gomme. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti i conducenti”.



Le disposizioni di legge, il repentino abbassamento delle temperature, le avverse condizioni meteo, quali pioggia intensa, freddo, ghiaccio e neve, quindi la difficoltosa viabilità stradale, ricordano agli automobilisti della Sardegna come sia arrivato il tempo di montare sui propri mezzi gli pneumatici invernali o di tenere a bordo le catene da neve.



Confartigianato Imprese Sardegna ricorda a cittadini e autotrasportatori che è in vigore, in caso di allerta meteo, l’obbligo di gomme termiche o catene a bordo; come comunicato dall’ANAS, in particolare sulla S.S.131 Carlo Felice dal Km 137.900 fino al Km 179.500, fino al 15 marzo 2024 e sulla S.S. 389 var “Nuoro – Lanusei” dal Km 0+360 al Km 51+000 fino al 15 Aprile. L’Associazione Artigiana, in ogni caso, invita tutti coloro che si metteranno in viaggio a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese e a fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.



“Invitiamo tutti coloro che si metteranno alla guida, per piacere o

per lavoro, soprattutto in questi giorni di festa, con il traffico e

gli spostamenti in aumento – commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna - a prestare la massima attenzione alle informazioni che vengono diramate, guidare con prudenza e moderare la velocità soprattutto con scarsa visibilità, nelle ore notturne, durante le precipitazioni, nelle strade in ombra e nei passi di montagna”.



La normativa, inoltre, prevede che i vari enti proprietari dei tratti stradali decidano quali veicoli debbano essere muniti di dispositivi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Sulle varie tratte, comprese autostrade e strade extraurbane principali, viene indicato dunque l’obbligo con apposita segnaletica, obbligo che riguarda tutti i mezzi, comprese le moto.



Per questo, prima di ogni viaggio, è buona prassi controllare questi obblighi onde evitare brutte sorprese. Le multe cambiano dalla location dell’infrazione e quindi nei centri abitati da 41 a 168 euro e nelle strade extraurbane e autostrade da 84 a 355 euro.



“Il montaggio delle gomme invernali è una pratica fondamentale per affrontare le condizioni stradali avverse durante la stagione fredda – riprende Meloni - queste offrono maggiore aderenza su neve e ghiaccio, migliorando notevolmente la sicurezza del veicolo e riducendo il rischio di incidenti”. “La sicurezza stradale è una priorità assoluta, soprattutto in questo periodo quando le strade possono diventare scivolose e pericolose – prosegue Daniele Serra, Segretario di Confartigianato Sardegna - montare le gomme termiche è un passo cruciale per garantire una guida più sicura, riducendo la distanza di frenata e migliorando la stabilità del veicolo in condizioni climatiche avverse”.



“La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti i conducenti –

concludono Presidente e Segretario – una corretta manutenzione delle gomme non solo è una precauzione intelligente, ma è anche un atto di responsabilità nei confronti della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada”.



Confartigianato Imprese Sardegna ricorda anche la possibilità di

montare sui propri autoveicoli le cosiddette “gomme quattro stagioni” con dicitura M+S, oppure banalmente tenere in auto le catene da neve. In ogni caso, l’Associazione Artigiana ricorda che gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo.

In caso di precipitazioni nevose saranno previste aree dove sarà possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza.



Per tutto questo Confartigianato Sardegna ricorda a cittadini e imprenditori di rivolgersi alle officine del territorio per effettuare la sostituzione delle gomme adottando inoltre misure di controllo generale dell’equilibratura, la verifica della pressione e della convergenza degli pneumatici. I gommisti di Confartigianato Sardegna, che sono a disposizione per fornire indicazioni utili per tenere sotto controllo la salute degli pneumatici, consigliano anche: di controllare periodicamente la pressione come indicato dal costruttore della vettura, di controllare lo spessore del battistrada su tutta la sua superficie, di verificare ci sono rigonfiamenti, vibrazioni anomale, intagli o screpolature.

Infine, è bene conservare le gomme invernali/estive in un luogo asciutto e buio, disponendo gli stessi in modo da evitare schiacciature. In ogni caso, Confartigianato Trasporti Sardegna richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, raccomandando di controllare, prima di partire anche la regolarità dei documenti obbligatori da portare al seguito, nonché ad informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi.

In particolare, durante il viaggio si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella che deriva dall’utilizzo del cellulare; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori; non assumere alcool e droghe. Si consiglia di pianificare il viaggio in modo da effettuare delle soste frequenti, almeno di 10-15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida.