Olbia, la cultura sarda protagonista ad Ariccia con l’evento “Agosto in blu”

Olbia. Ad Ariccia, torna l’attesissima Biennale artistica dedicata al colore blu, ormai giunta alla sua quinta edizione. Agosto in Blu è il titolo dell’evento, ospitato presso la galleria Art Saloon. Inaugurata sabato 26 luglio, è una tra le mostre più amate in assoluto da artisti e visitatori, con più di 120 opere giunte da tutta Italia, tra pittura, scultura, grafica e fotografia. Unica artista sarda selezionata per essere presente alla manifestazione Valentina Baltolu, pittrice di recente affermazione grazie alla sua peculiare attenzione ad usi e costumi della tradizione della Sardegna. Valentina è conosciuta sul territorio, oltre che per le mostre personali tenute tra San Teodoro e Olbia, anche per essersi distinta a livello nazionale ed internazionale. La giovane artista ha infatti partecipato a diversi concorsi, come il premio Michelangelo di Firenze e ha preso parte alla Biennale USA Tour - che ha portato i suoi dipinti in giro tra Miami, New York, Los Angeles e Washington, passando per la premiazione al Libero Spazio Espositivo Sicilia/Messico in occasione del duplice anniversario dei 150 anni di rapporti diplomatici Italia-Messico e quello del settantesimo anno dalla morte della celeberrima pittrice Frida Kahlo.

Valentina Baltolu racconta storie e temi della sua amata terra sarda attraverso volti, creando stupore ed emozioni in chi osserva, con opere ricche di colori accesi in contrasto tra di loro. Ad Ariccia è presente con la sua tela intitolata Chiaro di Luna, accompagnata per l’occasione dalla poesia in lingua sarda Dèbile giaru de luna, scritta da Roberto Mette, imprenditore, libero professionista, ma a tempo perso anche politico, saggista e poeta.

Valentina Baltolu, come unica ambasciatrice della cultura sarda ad Ariccia, porta con sé, per la prima volta, la millenaria lingua sarda alla Biennale, visitabile per tutto il mese di agosto e fino al 6 settembre. Presenta la prestigiosa mostra la gallerista Alessandra Altieri. Reading poetico con l’attrice Rita Rossi. Al pianoforte opera il maestro Alessandro Grasso.

Commenta l'artista: "Partecipare alla Biennale portando per la prima volta la nostra lingua è stato davvero emozionante. Penso che sia giusto giusto che la nostra lingua venga fatta conoscere in tutto il mondo. Ringrazio Roberto Mette per aver dedicato una poesia alla mia opera. Spero che sempre di più venga dato il giusto valore alle nostre tradizioni arcaiche e millenarie".

Di seguito riportiamo il testo della poesia:

Débile giaru de luna

LUna, Che Un’iSpijU poSSente dae rajoS de SU Sole leaS fUa giaroS tUoS Chin lUghe SUa inoghe nde SUprint Caente(S)

Ite batiS, dae logU SolarinU? pro noiS àteroS, Cale iStrina? CUSSU lUgore daghì intrina(t) Chi trapat SU bUjU pUrpUrinU!

Cando eSt niedda S’intragna CUSSU grogU rajU innoSSente aberit aidoS a SoS CriStianoS

PiCiat, piStit in pompa magna finaS débile, non timet niente noS faghet totUS piUS UmanoS