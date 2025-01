Sardegna ai vertici nazionali per la raccolta differenziata: raggiunto il 76,46% nel 2023

Cagliari. La Sardegna si conferma tra le regioni italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti.

Nel 2023, l'isola ha registrato una percentuale media di raccolta differenziata pari al 76,46%, avvicinandosi all'obiettivo fissato per il 2029, che prevede il raggiungimento dell'80%.

Alcuni territori hanno già superato questa soglia, consolidando il primato regionale. Tra i risultati più rilevanti spiccano quelli della Provincia del Sud Sardegna, con il 79,7%, e della Provincia di Oristano, che ha raggiunto l'81,5%.

Anche la Città Metropolitana di Cagliari ha ottenuto dati significativi, attestandosi al 78,2% e mostrando potenzialità di ulteriore crescita.

Nei comuni con oltre 30.000 abitanti, Nuoro (83,47%) e Oristano (80,91%) si distinguono come esempi di efficienza nella gestione dei rifiuti.

Tra i centri medi e piccoli emergono Carloforte (89,46%, il dato più alto nella Provincia del Sud Sardegna), Palau (88,31%, leader nella Provincia di Sassari), Gonnostramatza (85,04%, vertice della Provincia di Oristano) e Villaputzu (88,03%).

Nella Città Metropolitana di Cagliari, Settimo San Pietro si distingue con l'83,87%. "Questi risultati straordinari sono motivo di orgoglio per tutta la Sardegna," ha dichiarato l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi. "Dimostrano che la nostra isola è in grado di porsi come modello per il resto del Paese, grazie all'impegno congiunto di istituzioni, amministrazioni locali e cittadini."

Dal 2021, la Sardegna ha mantenuto stabilità nei risultati, consolidandosi tra le prime tre regioni italiane più virtuose.

Tuttavia, altre regioni come Veneto ed Emilia-Romagna hanno registrato incrementi più significativi, rafforzando le loro posizioni.

Nonostante i dati incoraggianti, alcune criticità persistono. In particolare, il Comune di Sassari ha registrato un risultato inferiore rispetto alla media regionale, attestandosi al 60,96%, a causa di ritardi nell'attuazione del servizio di raccolta differenziata.

"Siamo fiduciosi che le intenzioni della nuova amministrazione comunale di Sassari si tradurranno rapidamente in azioni concrete," ha commentato l'Assessore Laconi. "La Regione è pronta a supportare ogni sforzo per colmare il gap."

La Sardegna continua a dimostrare che la sostenibilità ambientale è un obiettivo raggiungibile grazie a politiche integrate e alla partecipazione attiva delle comunità locali. "Questo successo ci spinge a consolidare i traguardi raggiunti e a lavorare sulle criticità ancora presenti," ha concluso l'Assessore Laconi. "È un impegno verso le generazioni future, per garantire che la nostra isola resti un esempio di equilibrio tra progresso e rispetto per l'ambiente."