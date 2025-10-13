San Teodoro, altro intervento alle condotte

San Teodoro. Nuovo intervento nelle condotte idriche di San Teodoro, per tutta la giornata di mercoledi 15 il disservizio riguarderà via Calabria e via Golfo Aranci.

"Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di San Teodoro, mercoledì 15 ottobre 2025 i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via Li Menduli".

"L’intervento - come riporta il comunicato dell'ente gestore del servizio idrico - rientra nel cantiere Abbanoa che sta portando alla sostituzione integrale di ulteriori 6 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze. L’investimento è di quasi 3,5 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc” oltre a una quota proveniente direttamente dal bilancio di Abbanoa come reinvestimento delle risorse ottenute tramite il pagamento delle bollette da parte degli utenti. È il secondo appalto “Fsc” che riguarda San Teodoro e si aggiunge ai lavori di un ulteriore appalto finanziato tramite le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “Pnrr”.

"Per l’esecuzione dell’intervento di mercoledì, dalle 8 fino alle 17 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in via Calabria e via Golfo Aranci: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni".

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.