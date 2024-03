Riapre la Casa delle Farfalle: ecco i dettagli e le attività

Olmedo. È fissata per oggi la riapertura della casa delle farfalle situata nell'agro di Olmedo. L'area costituita da una vera e propria biosfera ospita 400 tipi di farfalle, insetti e piante tropicali. La Butterfly House Sardegna è un parco tematico che si estende su una superficie di circa 5 ettari. Immersa tra i colori e i profumi della vegetazione mediterranea, si trova la Casa delle Farfalle, fulcro e attrazione principale del parco.

Questa è l’unica biosfera della Sardegna, in cui volano e si riproducono diverse centinaia di farfalle tropicali. La visita al parco riunisce in sé diverse esperienze: un’immersione nel complesso e spettacolare ecosistema delle foreste pluviali ma anche piacevole relax e divertimento per grandi e piccini. È, infatti, possibile trascorrere un’intera giornata alla Butterfly House Sardegna, sostandovi per un bagno in piscina o la degustazione di piatti semplici e genuini, o semplicemente passeggiando tra i prati e la macchia mediterranea alla scoperta del giardino delle rose. Quest’ultimo è un angolo tranquillo del parco che ospita, tra gli elicrisi e le lantane, una collezione di rose, sapientemente curate e fiorite per tutto il periodo di apertura del parco.

Ai più piccoli è riservato un ampio e moderno parco giochi dove divertirsi, tra la nave dei pirati, il treno o i diversi scivoli. L'area sarà visitabile tutti i sabati, le domeniche e le festività, dalle 10 alle 18. In settimana sono previste le aperture per le scolaresche. Consigliabile prenotare, saranno attivi i punti di ristoro e a seguire il servizio piscina con l'arrivo della bella stagione.