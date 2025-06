Rally Italia Sardegna, parte il progetto RIS Green 2025 a Olbia

Olbia. Torna anche quest’anno RIS Green, il progetto di iniziative ambientali che accompagna il Rally Italia Sardegna, tappa italiana del FIA World Rally Championship in programma dal 4 all’8 giugno.

La Regione Sardegna, con il suo straordinario patrimonio naturale, rappresenta lo scenario ideale per un evento sportivo internazionale che unisce spettacolo e responsabilità ambientale. Grazie all’impegno dell’Automobile Club d’Italia e al sostegno della Regione, RIS Green è diventato un pilastro fondamentale per il raggiungimento delle tre stelle FIA nell’ambito dell’Environmental Accreditation Programme.

L’iniziativa simbolo di RIS Green 2025 è la piantumazione di nuove essenze arboree lungo un tratto della pista ciclabile di Olbia, in programma venerdì 6 giugno alle ore 16. L’attività, realizzata in collaborazione con l’Agenzia regionale FORESTAS, il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES) e l’Automobile Club Sassari, rappresenta un gesto concreto per il territorio e un messaggio forte di impegno ambientale legato al rally mondiale. Un impegno che si rinnova da diverse edizioni, consolidando una buona pratica che anche quest’anno troverà attuazione.

Durante l’intera manifestazione, presso l’area “Casa ACI”, sarà operativo un servizio di mobilità green riservato allo staff. Grazie a veicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita, sarà possibile ridurre le emissioni legate agli spostamenti interni, garantendo una logistica più sostenibile tra il Parco Assistenza dell’Isola Bianca, l’HQ al porto e la Sala Stampa al Museo Archeologico.

L’attenzione all’ambiente sarà centrale anche sul piano operativo. Saranno distribuite borracce in alluminio per ridurre la plastica monouso, mentre saranno promosse linee guida dedicate alla raccolta differenziata, alla gestione dei rifiuti e al risparmio idrico, sia nelle aree chiave del rally, come parco assistenza, riordini e HQ, sia sulle prove speciali.

Il progetto RIS Green prevede inoltre momenti formativi dedicati alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile, insieme a incontri con studenti sui temi dell’educazione stradale, ambientale e della legalità. L’integrazione di sport, tutela del territorio, innovazione e cultura della sostenibilità si inserisce pienamente negli obiettivi della FIA e della Regione Autonoma della Sardegna – European Region of Sport 2026.