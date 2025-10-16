Provincia Gallura: aperte le iscrizioni ai corsi per coadiutori nella gestione della fauna selvatica

Olbia. La Provincia Gallura Nord Est Sardegna ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione e aggiornamento per “coadiutori nell’attività di gestione e controllo della fauna selvatica”, figure fondamentali per il monitoraggio, la prevenzione dei danni alle colture e la tutela dell’equilibrio ambientale. L’iniziativa rientra nel piano provinciale di contenimento dei cinghiali e punta a formare personale specializzato capace di intervenire con competenza e rapidità nelle operazioni di gestione faunistica.

Il bando prevede due percorsi: un corso di aggiornamento per i coadiutori già iscritti all’albo provinciale e un corso completo rivolto ai nuovi candidati. Le lezioni comprenderanno una parte teorica in aula, esercitazioni sul campo e una prova pratica di tiro, per un totale di oltre venti ore di formazione, culminanti in un esame di idoneità.

Possono partecipare i residenti nei Comuni della Provincia Gallura Nord Est Sardegna in possesso della licenza di caccia, del porto d’armi per uso venatorio e del tesserino regionale. Le domande, corredate dalla ricevuta di versamento di 15 euro tramite PagoPA, devono essere presentate entro le ore 13 del 23 ottobre 2025 all’indirizzo PEC [email protected] o consegnate a mano negli uffici provinciali di via A. Nanni 17 a Olbia.

Il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti e un massimo di 40. Ai candidati risultati idonei verrà rilasciato l’attestato provinciale e l’iscrizione all’Albo dei coadiutori, titolo che consente di collaborare con la Provincia nelle attività di controllo della fauna selvatica.

Per informazioni: Settore 2 “Ambiente, Agricoltura, Sicurezza, Istruzione” – Provincia Gallura Nord Est Sardegna, tel. 0789 557635, referente Mario Franco Moledda.