Provincia Gallura: aperte le iscrizioni ai corsi per coadiutori nella gestione della fauna selvatica

Thursday, 16 October 2025
Olbia. La Provincia Gallura Nord Est Sardegna ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione e aggiornamento per “coadiutori nell’attività di gestione e controllo della fauna selvatica”, figure fondamentali per il monitoraggio, la prevenzione dei danni alle colture e la tutela dell’equilibrio ambientale. L’iniziativa rientra nel piano provinciale di contenimento dei cinghiali e punta a formare personale specializzato capace di intervenire con competenza e rapidità nelle operazioni di gestione faunistica.
Il bando prevede due percorsi: un corso di aggiornamento per i coadiutori già iscritti all’albo provinciale e un corso completo rivolto ai nuovi candidati. Le lezioni comprenderanno una parte teorica in aula, esercitazioni sul campo e una prova pratica di tiro, per un totale di oltre venti ore di formazione, culminanti in un esame di idoneità.
Possono partecipare i residenti nei Comuni della Provincia Gallura Nord Est Sardegna in possesso della licenza di caccia, del porto d’armi per uso venatorio e del tesserino regionale. Le domande, corredate dalla ricevuta di versamento di 15 euro tramite PagoPA, devono essere presentate entro le ore 13 del 23 ottobre 2025 all’indirizzo PEC [email protected] o consegnate a mano negli uffici provinciali di via A. Nanni 17 a Olbia.
Il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti e un massimo di 40. Ai candidati risultati idonei verrà rilasciato l’attestato provinciale e l’iscrizione all’Albo dei coadiutori, titolo che consente di collaborare con la Provincia nelle attività di controllo della fauna selvatica.
Per informazioni: Settore 2 “Ambiente, Agricoltura, Sicurezza, Istruzione” – Provincia Gallura Nord Est Sardegna, tel. 0789 557635, referente Mario Franco Moledda.
