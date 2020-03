Ospedale Olbia, Meloni: “quando verranno processati i tanti tamponi?”

Olbia, 25 marzo 2020 – Nuovo grido di aiuto da parte della Gallura sul Covid-19, questa volta da parte del consigliere regionale Giuseppe Meloni: l’argomento è l’Ospedale di Olbia.

“Siccome mi sto stancando di chiedere notizie solo in modo formale attraverso atti consiliari o attraverso conversazioni e/o messaggi telefonici privati, con riscontri spesso nulli o tardivi (e per questo non sempre utili alla collettività che serviamo), ora lo faccio pubblicamente”, dice Giuseppe Meloni.

Subito dopo Meloni elenca tutte le sue domande e le sue considerazioni.

“Quando verranno “processati” i tanti (tra i comunque sempre pochi fatti) tamponi effettuati in particolare sul personale sanitario, ospedaliero e non, della Gallura – si chiede Meloni -? Ciò alla luce del fatto che parecchi operatori “a rischio” continuano a lavorare negli ospedali o nelle strutture assistenziali senza sapere nulla rispetto all’esito dei tamponi ai quali sono stati sottoposti da diversi giorni, in alcuni casi da oltre una settimana. E molti altri attendono da giorni di fare i tamponi. Tutte persone venute a contatto direttamente o indirettamente con soggetti poi risultati positivi al Covid-19.

Seconda domanda: “Quando si ha intenzione di dare il via libera, realmente, e al di là dei proclami, al Mater Olbia? O la burocrazia regionale continuerà ad intralciare l’avvio di questa struttura nonostante i numeri dei contagi, e le condizioni di semi chiusura degli ospedali pubblici del nord Sardegna (l’ospedale pubblico di Olbia in primis), evidenzino come sia più che mai urgente un supporto di quel tipo?”.

“La Regione e l’assessorato della sanità intendono usufruire della disponibilità data dalla divisione medica dell’Esercito italiano rispetto ad un supporto logistico fondamentale per superare le gravi criticità riscontrate nel Nord Sardegna con riferimento alla processazione dei tamponi e al trasporto dei pazienti?”, continua Meloni.