Sardegna, parte riforma CUP: obiettivo efficienza

Cagliari. Con l’approvazione delle nuove linee guida, la Giunta regionale, guidata dalla presidente Alessandra Todde, avvia la riforma del Centro unico di prenotazione (Cup) per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’esperienza degli utenti del servizio sanitario. Il nuovo sistema sarà unico, dinamico e flessibile, pensato per semplificare le prenotazioni e garantire un supporto capillare ai cittadini.

Tra i punti cardine della riforma figura la gestione trasparente delle agende di prenotazione, il monitoraggio delle disdette tramite verifiche e recall automatici, l’introduzione delle liste attive per utilizzare gli spazi liberati da eventuali cancellazioni, nonché l’applicazione di sanzioni ai pazienti che non rispettano l’obbligo di disdetta tempestiva.

Per migliorare l’efficienza complessiva, le agende di primo accesso saranno rese aperte e trasparenti a livello sia aziendale sia regionale. Le direzioni aziendali saranno tenute ad applicare immediatamente queste disposizioni, pena una valutazione negativa delle performance e della retribuzione di risultato.

Il problema delle prenotazioni non disdette, che spesso contribuisce ad allungare le liste d’attesa, sarà affrontato con l’invio di promemoria via SMS e email: quindici giorni prima per le prestazioni programmabili o differibili, e almeno 48 ore prima per tutte le altre. Gli utenti riceveranno precise indicazioni sulle modalità di conferma o cancellazione.

Le cancellazioni dovranno avvenire entro due giorni dalla visita, altrimenti scatteranno le penali. Il pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione sarà richiesto ai pazienti non esenti che non si presenteranno senza giustificata disdetta. Le aziende sanitarie dovranno garantire la corretta applicazione di queste sanzioni.

Sarà inoltre definito un criterio trasparente per l’ordine dei richiami, con priorità ai pazienti che non hanno risposto ai promemoria, alle prenotazioni urgenti e brevi, contrassegnate dalle lettere U e B, e alle prestazioni sotto monitoraggio regionale. L’obiettivo è richiamare tutti i pazienti prioritari e informarli delle diverse modalità di disdetta, disponibili sia a sportello sia in via telematica.

Una delle novità principali è l’introduzione della lista attiva, uno strumento utile per le prenotazioni che superano i tempi standard. Le aziende sanitarie ricontatteranno i pazienti inseriti in questa lista per offrire accesso alle agende, sfruttando gli spazi lasciati liberi da eventuali cancellazioni. Saranno create agende virtuali sul Cup regionale per queste richieste, gestite in back office o tramite recall. Saranno inoltre messi a disposizione slot riservati, overbooking controllato e flessibilità oraria per la riprotezione dei pazienti in lista attiva.

Attualmente, il sistema informativo unico Cup regionale della Sardegna consente prenotazioni interaziendali, condivide un catalogo regionale, gestisce le agende e si avvale di un call center dedicato e di un gruppo di coordinamento tecnico. Ogni azienda sanitaria dispone di una propria segreteria Cup, supportata da contact center, front-office e back-office. Con la riforma si passerà a una gestione unificata dei servizi Cup, attraverso un unico operatore regionale. È già in corso la predisposizione della nuova gara d’appalto per i servizi Cup, con mandato ad Ares e Sardegna IT di elaborare, entro trenta giorni, un progetto esecutivo per l’attuazione delle nuove linee guida.

È previsto inoltre un aggiornamento del portale Cup Web, per renderlo più semplice e intuitivo: sarà possibile prenotare e disdire con un solo clic, migliorando l’accessibilità per gli utenti.