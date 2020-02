Olbia, ambiente: volontari all’opera a Isola di Lepre e Pozzo Sacro

Olbia, 24 febbraio 2020 – Purtroppo è innegabile lo stato di trascuratezza in cui versano alcuni siti di maggiore interesse storico a Olbia.

Fa davvero molto male al cuore di tutti coloro che da sempre si appassionano alle bellezze naturalistiche e alle traccie che la storia ha lasciato qui in Gallura, vedere rifiuti di ogni genere ammassati proprio nei luoghi che tutto il resto del mondo ci invidia, e viene ad ammirare con grande interesse.

Proprio questo senso di inadeguatezza deve aver ispirato l’associazione Guide Turistiche della Sardegna a dare vita, con il Patrocinio del Comune di Olbia, ad una giornata all’insegna della pulizia ambientale collettiva.

E così il 26 febbraio prossimo si terrà una giornata in cui verrà posta tutta l’attenzione che meritano a due siti olbiesi che necessitano di tutela e salvaguardia: l’Isola Lepre e il Pozzo Sacro.

Tutti i cittadini e non solo sono invitati a partecipare all’iniziativa che avrà inizio alle ore 9.30 con ritrovo in via L. B. Alberti. dove si provvederà alla distribuzione del materiale l’occorrente, con l’avvio della pulizia di Isola diLepre. La giornata proseguirà poi con una pausa pranzo verso le ore 12.00 e alle ore 13.30 si provvederà al trasferimento con propri mezzi verso Sa Testa. Qui avranno luogo le operazioni di pulizia sia del sito archeologico che delle zone annesse. Alle ore 16.30 si concluderanno tutte le operazioni di pulizia.

Il nostro patrimonio naturalistico è un bene così prezioso che necessita cura e tutela. Di certo non solo durante le giornate dedicate ma nel quotidiano, ricordando sempre il massimo rispetto per il nostro prezioso ambiente.