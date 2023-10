Olbia: torna Scienza in Piazza

Altri Sport

Kan Judo Olbia: dopo l'oro Jacopo Merone ottiene la medaglia di bronzo

Olbia. Grande risultato al - TROFEO ITALIA VENETO JUDO 2023- Esord. B Under 15. Svolta a Ponzano in Veneto, la quarta e ultima tappa del circuito nazionale. Sono stati due gli atleti in gara della Kan Judo Olbia accompagnati dal M° Angelo Calvisi...