Olbia, è iniziata l'estate dei vip: vacanze sarde per Cristiano Ronaldo

Olbia. E' arrivato ieri mattina con un aereo privato all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, il calciatore Cristiano Ronaldo. Direttamente dall'Islanda dove ha giocato il match con il Portogallo. Massima discrezione per il suo arrivo sull'isola e infatti sui social per tutta ieri non sono apparse foto e fino all'ultimo non si sapeva se in Sardegna c'era anche la sua famiglia. Nella serata di ieri, 21 giugno, la compagna Georgina ha postato su Instagram un breve video che ritrae il calciatore con i figli nel giardino di una villa con vista su Tavolara.