Olbia, due olbiesi direttori della fotografia per il regista Fabio Manuel Mulas

Olbia. Dai ghiacci dell'Islanda tra avventura e arte al cinema, quello vero: Gabriele Careddu e Livio Mudulu, noti al grande pubblico per il loro progetto Around Heart, sono stati scelti da Fabio Manuel Mulas (registra del pluripremiato Bandidos e Balentes) come direttori della fotografia del suo prossimo film “Donoria”. Per i due olbiesi si tratta di una sfida emozionante, ma anche molto complessa: “Donoria”, ambientato nella Sardegna giudicale, sarà un film con circa 1200 comparse più gli attori protagonisti. Il casting per il film, al quale possono partecipare tutti, si svolgerà questa domenica a Ozieri, presso il teatro Oriana Fallaci dalle 10 alle 20. Il tutto è stato organizzato seguendo le normative anti-Covid.

Le riprese, pandemia permettendo, dovrebbero partire a inizio 2022 e la Sardegna – con le sue bellezze e le sue tradizioni – sarà sicuramente protagonista. Come hanno fatto, però, i due olbiesi Careddu e Mudulu ad arrivare alla corte del regista Mulas? Per la verità, è stato proprio Mulas a trovare loro (grazie al progetto Around Heart) e a sceglierli come direttori della fotografia: una vera sfida che non potevano non accettare. “Per noi è la prima volta su un set cinematografico in un ruolo così importante, è una vera sfida – ha spiegato Livio Mudulu –. Sicuramente Mulas vorrà un'immagine realistica, viva, credibile della vita a quel tempo”. Una delle sfide più interessanti sarà certamente la scena del grande ballo tundu che in Donoria avrà un posto speciale: sono previste 600 comparse per questa unica scena e ogni coppia dovrà rappresentare (con l'abito tradizionale) un Comune sardo. Non si sa dove questo set verrà allestito e nemmeno come verrà girato, ma già si preannuncia come un vero e proprio record. “E' una bella sfida, perché si tratta di una cosa molto difficile”, ha aggiunto Gabriele Careddu, riferendosi a tutta la pellicola.

Mulas avrà necessità di 1200 attori non professionisti per realizzare il suo “Donoria”: circa 600 verranno scelti domenica 16 maggio a Ozieri. Un tour de force alla ricerca del sardo “giudicale” perfetto che non mancherà di stimolare, divertire e far crescere. Per i due olbiesi di Around Heart è un po' come “diventare grandi”: sono partiti, ruspanti ed energici, scoprendo le bellezze della Sardegna e poi dell'Islanda, fino a toccare il Nord Europa e l'Asia. Oggi, con questa avventura nel cinema – cinema veri, Mudulu e Careddu fanno un passo ulteriore nella loro vita professionale, toccando una materia che hanno sempre trovato affascinante, ma che non avevano mai avuto l'occasione di sperimentare veramente e in modo così vivido. “Donoria”, una volta montato, verrà presentato a Los Angeles e solo dopo approderà in Italia. Ad accompagnare il regista in questa sfida, però, non ci saranno solo Livio Mudulu e Gabriele Careddu: ci sarà anche una terza olbiese, la mitica Rosa Mazzone, la quale avrà una parte molto importante nel film. E ora, non resta che aspettare l'inizio del prossimo anno per il “Ciack, si gira!”.