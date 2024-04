Olbia, domenica di sole e caldo: spiagge prese d'assalto

Olbia. Complice il caldo e le bellissime giornate del weekend appena terminato, le spiegge della Sardegna si sono riempite di locali e turisti. A Olbia, come si nota nella foto di copertina, nella spiaggia del Pellicano sembrava già piena estate, in tanti hanno scelto di praticare sport in acqua e concedersi un bel bagno fresco.

Nel comune di San Teodoro, Cala Brandinchi e Lu Impostu - a numero chiuso durante tutta la bella stagione - sono state prese d'assalto. Infatti, stanno spopolando sul web in queste ore alcune immagini che ritraggono le meravigliose spiagge piene di gente, quasi come luglio o agosto. Un aprile particolare, che richiama quello passato del 2020, quando in piena pandemia e lockdown le giornate erano lunghe e calde.