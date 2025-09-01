Olbia, cronache semi-divertenti di un viaggio Dis-Organizzato

Monday, 01 September 2025
Olbia. I viaggi e le vacanze possono avere tempi e durate differenti e ricambiare una visita ad una cara amica d'infanzia può costare tanta pazienza e molte ore sui mezzi di trasporto.
Oggi raccontiamo le avventure di due amiche Maria e Stella che si contraccambiano l'ospitalità tra il Lazio e la Sardegna. Qualche mese fa Maria parte in vacanza per Roma come ospite di Stella.
Volo Olbia-Roma nelle prime ore del mattino, 45 minuti di durata prevista, ma come racconta lei stessa: "è come se mi avessero lanciato con la fionda, in 38 minuti ero sul suolo della città eterna, ci abbiamo messo di più a fare le operazioni di decollo e atterraggio".
Bellissima vacanza e la promessa di ritrovarsi nell'Isola della loro infanzia, la terra cara ad entrambe, lasciata qualche anno prima da Stella per motivi di lavoro. Stella ha dei parenti in un piccolo centro del Sarcidano, a Laconi, tra colline e montagne, nel cuore della Sardegna e proprio lì trascorre una settimana di vacanza.
La promessa fatta a Maria va onorata e le due amiche decidono di vedersi proprio a Olbia, la loro anima romantica ha il sopravvento sulla praticità, bandita l'idea di chiedere un passaggio in auto o far arrivare appositamente l'amica per riportarla in costa ecco che parte la caccia al viaggio alternativo.
"C'è il treno - esclama Stella - scendo a Oristano e da lì arrivo in due ore". Più facile a dirsi che a farsi, ecco l'incrocio di coincidenze e cambi mezzi che in una calda serata di agosto ha portato alla rimpatriata delle due giovani.
