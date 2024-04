Olbia continua a crescere: i dati

Olbia. Nel panorama demografico della Sardegna, un'oasi di crescita spicca nel mare delle statistiche in calo: Olbia. Secondo quanto riportato nel bilancio demografico del 2023 pubblicato dall'Istat e rielaborato dalla Comunicazione e Centri Studi del Cipnes Gallura, la città di Olbia si conferma come l'unica in crescita nell'intera regione isolana, grazie soprattutto a un saldo migratorio interno ed estero positivo.

Al 31 dicembre 2023, la popolazione residente in Sardegna è scesa a 1.569.832 unità, registrando una diminuzione dello 0.53% rispetto all'inizio dell'anno. Dietro questo calo si nasconde un saldo migratorio interno negativo, compensato ampiamente da un saldo migratorio estero positivo di 3.616 persone. Ed è proprio questo flusso migratorio internazionale che sta alimentando la crescita di Olbia.

La città, che si posiziona al quarto posto in termini di dimensioni nella regione, ha visto la sua popolazione crescere da 61.172 a 61.495 residenti, pari a uno 0.53%. Il saldo naturale negativo è stato compensato da un saldo migratorio interno e estero positivo. Un trend già riscontrato negli anni passati, ma che continua a essere alimentato dall'arrivo di nuovi residenti da altre città sarde, dall'Italia e dall'estero. Questo fenomeno demografico non è strettamente separato dalla situazione economica locale.

Infatti, nel 2023 la provincia di Olbia e della Gallura ha registrato il maggiore aumento percentuale di imprese in Italia. Un aumento delle attività imprenditoriali che crea più posti di lavoro, rendendo Olbia sempre più attrattiva per chi cerca opportunità di crescita professionale. Il distretto produttivo consortile del Cipnes Gallura, con le sue 620 imprese e 4.500 addetti diretti, è solo un esempio di questa vivacità economica. Il fatturato di quasi 800 milioni di euro e il settore nautico, che ha visto l'apertura di 17 nuove attività nel 2023, sono segnali tangibili di una città che guarda al futuro con fiducia. Nonostante il successo di Olbia, l'intera Sardegna offre opportunità uniche di rinnovamento e sviluppo. Molti piccoli comuni, sia costieri che nell'entroterra, stanno dimostrando segnali di dinamismo sia dal punto di vista imprenditoriale che demografico. È essenziale che istituzioni e mondo imprenditoriale continuino a collaborare per sostenere e analizzare questi elementi, per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile per l'intera regione.