Olbia, Capodanno con Emma: “Sardegna terra ricca di grande energia”

Olbia. Emma è arrivata oggi in Sardegna, ad Olbia, pronta per esibirsi sul palco del Molo Brin domani sera. "Sono molto felice di concludere ed iniziare un nuovo anno sul palco con la mia band e sono felice di farlo ad Olbia, in Sardegna, una terra ricca di grande energia, fondamentale per iniziare un nuovo anno alla grande e non vedo l'ora di mangiare tutte le prelibatezze sarde di cui sono pazza", dichiara in un breve video pubblicato dall'assessore Marco Balata sui social.

"Vi aspetto tutti il 31 al Molo Brin. Ad aprire il mio concerto ci sarà Hu tante altre sorprese", conclude la cantante.