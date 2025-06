Olbia, basta con il genocidio a Gaza: anche l’isola si schiera in Aeroporto

Olbia. La Sardegna è una terra di pace e dice no alle guerre e al genocidio di Gaza. Mercoledì 18 giugno all'aeroporto Costa Smeralda si terrà una manifestazione per interrompere i collegamenti aerei Tel Aviv-Olbia, un modo per dire basta e gridarlo forte.

"Un volo diretto per collegare Israele alla Costa Smeralda nel pieno della stagione estiva. Voli charter - prenotati privatamente - partiranno da Tel Aviv e porteranno direttamente in Sardegna, all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, tanti ricchi israeliani desiderosi di rilassarsi nella nostra isola per tutto il mese di giugno e luglio. Gli organizzatori della manifestazione raccontano quanto accadrà nell'isola per i prossimi due mesi: un “protocollo di sicurezza rafforzata” permetterà a polizia e agenti di sicurezza israeliani in borghese di lavorare a Olbia ispezionando bagagli e interrogando i passeggeri in partenza dalla Sardegna".

"Mentre in Cisgiordania si accelera l’annessione violenta di terre palestinesi agli insediamenti dei coloni, si bombardano Paesi sovrani nell’impunità più totale e a Gaza si consuma un genocidio, gruppi festanti di cittadine e cittadini di questo Stato criminale se ne partono serenamente in vacanza per il mondo. Ma non erano “in guerra”? Da che mondo e mondo cittadini e cittadine di uno Stato sotto attacco possono partecipare ad allegri picnic in spiaggia, partire in gruppo per vacanze costose, e organizzare barbecue a pochi km di distanza dal campo di concentramento in cui stanno sterminando per fame, sete, malattie e sotto le bombe i loro presunti nemici? E adesso approdano in Sardegna, terra storicamente venduta o affittata al miglior offerente e ai peggiori criminali di guerra, basta che paghino bene. Ma il popolo sardo non ci sta" - ribadiscono i gruppi contro il turismo sionista.

"Ci vediamo il 18 giugno alle h 9.00 del mattino nell’area Arrivi dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda. Contatta i seguenti numeri se vuoi partecipare all’organizzazione, partenze da Cagliari tel. 3792242478, Sassari tel. 3472417748, Nuoro tel. 3427569105, Ogliastra tel. 3881657048, Arzachena e Tempio tel. 3488749072".

"Porta bandiere palestinesi, keffiyah, bandiere della Sardegna ma nessun simbolo di partito o sindacato: questa è una lotta di tutti. Il tempo delle condanne parolaie è finito. Ora è tempo di azioni concrete, immediate. Non attenderemo oltre un giorno prima di procedere al primo passo di questa lotta per il popolo palestinese, il popolo sardo, e soprattutto per il genere umano"-concludono gli organizzatori.