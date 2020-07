Olbia, allarme furti a Porto Istana: l’appello di un turista

Olbia, 26 luglio 2020 – Ultimo giorno di vacanza in Sardegna con bruttissima sorpresa al rientro dalla spiaggia. È quello che è successo ieri a due turisti marchigiani che avevano deciso di trascorrere le ultime ore di sole in Sardegna presso la rinomata spiaggia di Porto Istana a Olbia, nota per la sua sabbia finissima e l’acqua cristallina dalla quale si gode con i piedi in ammollo di una vista mozzafiato sull’Isola di Tavolara.

Intorno alle 14, dopo aver parcheggiato l’auto con il cofano carico di bagagli ed effetti personali, in una zona apparentemente sicura nella via trafficatissima che porta alla spiaggia, la coppia di turisti ha chiuso la macchina e si è allontanata per alcune ore.

Al loro rientro ecco il grande sgomento di vedere il vetro rotto dell’auto e le due valige rubate. Una vacanza finita male per colpa di ignoti ladri, ma sicuramente esperti. Per le modalità di scasso, avvenuto in pieno giorno, si ipotizza l’impiego di un piede di porco che sarebbe stato utilizzato a colpo sicuro.

Per i due turisti in partenza dall’Isola Bianca con la nave delle 23 non è rimasto altro che informarsi se qualcuno nei paraggi avesse notato qualcosa per poi recarsi dai Carabinieri per la denuncia del caso. Purtroppo con l’estate ritornano i turisti e anche il deprecabile fenomeno del furto previo scasso. Spesso i fautori di queste azioni rimangono appostati per studiare la vittima prescelta. “Nella sfortuna noi siamo stati derubati a fine vacanza. Sempre ieri una coppia è stata derubata di tutto al primo giorno di permanenza in Sardegna”. Cosi dichiarano i due turisti per avvisare la popolazione affinché stia in allerta. Nell’occasione fanno un appello al buon cuore di tutti perché all’interno dei due bagagli non vi erano custoditi solo documenti, passaporto e qualche apparato elettronico, ma magliette, pantaloni, scarpe e qualche capo di abbigliamento di grande valore affettivo. Chiunque vedesse questo modello di borsa buttato per strada, o avesse qualche elemento da segnalare per risalire agli autori del furto è pregato di chiamare al numero 320 º direttamente ai Carabinieri di Olbia.