Nord Sardegna: giovane pestato dopo presunte molestie a minorenne

Thursday, 11 December 2025
Porto Torres. Un giovane di 26 anni di origine algerina è stato circondato, aggredito e malmenato da più persone, in quella che appare come una vera spedizione punitiva nata dall’indignazione per le presunte molestie ai danni di una minorenne avvenute nei giorni precedenti.
La tensione è cresciuta rapidamente e solo l'arrivo dei Carabinieri ha impedito che la violenza degenerasse ulteriormente. Come riporta L’Unione Sarda, il giovane sarebbe stato picchiato nella serata di martedì, dopo essere stato individuato e riconosciuto nel centro cittadino. L’intervento tempestivo dei militari della Compagnia di Porto Torres ha evitato conseguenze ancora più gravi, riportando la situazione sotto controllo e avviando gli accertamenti sull’intera vicenda.
