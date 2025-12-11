Thursday, 11 December 2025

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Cronaca

Nord Sardegna: giovane pestato dopo presunte molestie a minorenne

L'intervento dei Carabinieri

Nord Sardegna: giovane pestato dopo presunte molestie a minorenne
Nord Sardegna: giovane pestato dopo presunte molestie a minorenne
Olbia.it

Pubblicato il 11 December 2025 alle 10:33

condividi articolo:

Porto Torres. Un giovane di 26 anni di origine algerina è stato circondato, aggredito e malmenato da più persone, in quella che appare come una vera spedizione punitiva nata dall’indignazione per le presunte molestie ai danni di una minorenne avvenute nei giorni precedenti.

La tensione è cresciuta rapidamente e solo l'arrivo dei Carabinieri ha impedito che la violenza degenerasse ulteriormente. Come riporta L’Unione Sarda, il giovane sarebbe stato picchiato nella serata di martedì, dopo essere stato individuato  e riconosciuto nel centro cittadino. L’intervento tempestivo dei militari della Compagnia di Porto Torres ha evitato conseguenze ancora più gravi, riportando la situazione sotto controllo e avviando gli accertamenti sull’intera vicenda.

Cronaca

Cronaca

Olbia, fiamme minacciano gli eucalipti vicino all'acquedotto romano

Olbia. Fiamme in via Mirone, dove un incendio di sterpaglie ha iniziato a propagarsi pericolosamente verso il filare di eucalipti che costeggia l’area dell’Acquedotto Romano, uno dei siti archeologici più preziosi della città...

Bianca

Arzachena avvia l’assegnazione di sei lotti per tombe di famiglia

Arzachena. La crescente richiesta di spazi cimiteriali privati e la difficoltà, in molti comuni, di reperire aree destinate alle tombe di famiglia trova una risposta concreta ad Arzachena, dove l’Amministrazione ha pubblicato il bando pe...

Bianca

Foibe ed esodo giuliano-dalmata: Santa Teresa avvia la ricerca di superstiti e familiari

Santa Teresa Gallura. In vista delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, che ogni anno il 10 febbraio rievoca la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, il Comune di Santa Teresa Gallura ha attivato un percorso ufficiale ...

Cronaca

Olbia, acqua non potabile nella subfrazione di Mamusi: scatta divieto del Comune

Olbia. Il Comune di Olbia ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con la quale viene disposto il divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella subfrazione di Mamusi, a seguito delle analisi trasmesse dal Servizio I...

Bianca

Buddusò: la maestra pastaia Anna Saba conquista il Brasile

Buddusò. È un filo sottilissimo quello che unisce Buddusó a San Paolo del Brasile. Un filo che nasce dalla terra, dalla farina, dall’acqua, ma soprattutto dalla passione. È il filo del Su Filindeu, la pasta pi&u...

Cronaca

Olbia, shock in città: sei gatti avvelenati in Via Vellas

Olbia. Un fatto di cronaca che scuote e indigna per il quale non si può rimanere indifferenti. Sei gatti sono stati ritrovati morti, presumibilmente avvelenati, nella zona di Via P. Vellas a Olbia. A denunciare l’accaduto è la LID...

Cronaca