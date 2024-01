Monti: Comune di centenari

Monti. La Gallura è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, la ricca cultura e le tradizioni radicate ma in tutta la Sardegna si conta anche una grande presenza di centenari.

Un'isola di longevità: la gallura e i suoi centenari

La Gallura è nota non solo per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, ma anche per il numero insolitamente elevato di persone che superano il secolo di vita. Questo fenomeno ha attirato l'attenzione degli studiosi e dei ricercatori, che cercano di comprendere quali fattori contribuiscano a questa eccezionale longevità.

Stile di vita salutare e dieta mediterranea

Uno dei fattori chiave che emergono è lo stile di vita salutare adottato dai residenti di Gallura e in Sardegna, soprattutto all'interno. La dieta mediterranea, caratterizzata da un'abbondanza di frutta fresca, verdure, olio d'oliva e pesce, è una componente fondamentale delle abitudini alimentari locali. Questa dieta è stata ampiamente associata a numerosi benefici per la salute, tra cui una riduzione del rischio di malattie cardiache e una maggiore longevità.

La Gallura è anche celebre per la forte coesione sociale e il senso di comunità che caratterizzano la vita quotidiana. Le persone anziane sono spesso parte integrante delle famiglie e della vita sociale, godendo di un supporto emotivo e pratico. Questo senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla vita comunitaria possono contribuire positivamente alla salute mentale e fisica. Anche il clima contribuisce a migliorare la vita degli abitanti con inverni miti ed estati calde, offre l'ambiente ideale per una vita attiva all'aperto.

Preservare le tradizioni culturali

Le radici culturali profonde e le tradizioni ben conservate sono un altro elemento chiave. La Sardegna ha mantenuto nel tempo un legame stretto con le proprie radici, preservando le tradizioni artigianali, la musica e la lingua. Questa connessione con il passato può fornire un senso di identità e appartenenza, contribuendo al benessere generale e alla longevità.

I centenari di Gallura rappresentano non solo un fenomeno demografico, ma anche un tesoro di saggezza e esperienze da cui tutti possiamo imparare. In un mondo in cui la ricerca della longevità è sempre più importante, la Gallura offre un esempio affascinante di come la combinazione di fattori come la dieta, la comunità e la connessione con la natura possa contribuire a una vita lunga e sana. Il Comune di Monti ha festeggiato qualche giorno fa, i 103 anni di Peppina Achenza (leggi qui la sua storia), nata a Berchidda, zia Peppina, si è poi trasferita a Monti. Mentre lo scorso 23 novembre zia Salvatorica ha compiuto 104 anni, un compleanno trascorso con la famiglia ma anche l'amministrazione comunale di Monti ha partecipato ai festeggiamenti per portare gli auguri di tutta la comunità.

Foto: Comune di Monti.