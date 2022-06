Meteo Gallura: oggi possibili piovaschi

Olbia. Giornate estive e ventose: queste, in breve, le previsioni di Arpa Sardegna per la Gallura e la Sardegna. Vediamole nel dettaglio. Per il Nord-Est Sardegna, le previsioni sono queste: per la serata di oggi 8 giugno, si prevede un cielo irregolarmente nuvoloso, ma anche possibili piovaschi isolati di debole intensità. Venti moderati da Ovest.

Invece, per la giornata di domani 9 giugno:

mattina: cielo velato, venti forti da Ovest, temperature minime in lieve diminuzione;

sera: cielo velato, venti forti da Ovest, temperature massime in lieve diminuzione.

Queste, invece, le previsioni generali per tutta l'Isola: