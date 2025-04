Olbia, poker di medaglie per il Taekwondo Terranova

Olbia. Poker di medaglie per la società sportiva Taekwondo Terranova, presente sul podio con i suoi atleti al campionato Lazio Combat.

" Grande prova per il Taekwondo Terranova che ha partecipato al Lazio Combat disputato nello scorso weekend a Fondi. Il team guidato dal coach M arco Varrucciu ha conquistato due medaglie d'oro e due d'argento" .

"A brillare è stata Alice Inzaina, -racconta la società- che si è aggiudicata l'oro nella categoria Cadets F -37 kg Gruppo D, superando in finale la compagna di squadra Emma Martegani, protagonista anch’essa con una medaglia d’argento in un emozionante derby olbiese. Dominio assoluto anche per Matteo Martini, che nei Cadets M -45 kg Gruppo C ha vinto l'oro con prestazioni nette e convincenti".

"Da segnalare inoltre l'argento di Arianna Casadei (Cadets F -41 kg Gruppo B) e le buone prove di Alice Ilie, Jacopo Pianu, Nicole Russu e Alessio Scarpa, che hanno dato battaglia portando a casa preziosa esperienza. Un risultato - conclude il team - che conferma il valore del vivaio del Terranova, capace di farsi valere anche fuori dalla Sardegna.