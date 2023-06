Maltempo: oltre 6 mila fulmini in due ore in Gallura, nord Sardegna sott'acqua

Olbia. La città di Olbia e la Gallura sono state colpite ieri da un violento temporale. Oltre 6 mila fulmini sono caduti in sole due ore nel nord est dell'Isola, a comunicarlo è il meteorologo Mattero Tidili. Nubifragi a Luogosanto, Sant'Antonio di Gallura, Arzachena, Costa Smeralda e nella città di Olbia. Qui, numerosi gli allagamenti in centro storio, zona industriale e alcune vie principali, dove l'acqua ha raggiunto il livello del marciapiede, oltre ad essere saltati numerosi tombini.

L'Associazione di Protezione Civile Gaia di Olbia nel tardo pomeriggio di ieri, con due squadre, è intervenuta per monitorare alcuni punti critici durante l'allerta meteo idrogeologica. Colpita anche l'area tra Loiri, Zappalì ed Enas: sul posto polizia locale e Barracelli. Il comune di Sant'Antonio di Gallura ha comunicato che "in seguito all'evento calamitoso di ieri, è disponibile per i cittadini il modulo di segnalazione dei danni subiti, da compilare e protocollare in Comune". E' partita questa mattina la conta dei danni dopo l'ennesima bomba d'acqua in Sardegna.