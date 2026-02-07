La Maddalena e Palau ricevono il comandante della Legione Carabinieri Sardegna

Saturday, 07 February 2026
La Maddalena. Il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, ha effettuato una visita istituzionale nell’arcipelago di La Maddalena, recandosi presso le Stazioni Carabinieri di La Maddalena e Palau, nonché incontrando l’equipaggio della motovedetta d’altura dell’Arma dei Carabinieri “Monteleone” e il personale del Posto Fisso dei Carabinieri Forestali di Caprera.
Nel corso della giornata, il Comandante ha voluto portare personalmente la propria vicinanza ai militari impegnati in un contesto operativo di particolare sensibilità, caratterizzato da specifiche esigenze di tutela della sicurezza, dell’ambiente e della legalità. La visita ha rappresentato un momento di ascolto e di confronto diretto con il personale, valorizzando il ruolo centrale dei presìdi territoriali e navali dell’Arma nell’assicurare una presenza costante e qualificata al servizio delle comunità e del patrimonio naturale dell’arcipelago.
Nel ringraziare i militari per il lavoro quotidianamente svolto, il Comandante ha sottolineato come l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati costituiscano un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini e per le istituzioni. Un’azione silenziosa ma concreta, che trova forza nella coesione dei reparti, nella dedizione al servizio e nella capacità dell’Arma di essere, anche nei contesti più complessi, delicati e periferici, presidio di legalità, sicurezza e fiducia nello Stato.
