La Maddalena, allarme per la truffa dei finti sms delle ASL anche nell’isola

La Maddalena. Arriva anche in Sardegna la truffa dei finti sms da parte delle Asl. Dopo una prima ondata di segnalazioni del nord Italia, la truffa si è estesa a macchia d'olio.

Nelle pagine Fb ufficiali dei Comuni viene dunque condiviso il sms e la richiesta di massima attenzione cui far seguito con la denuncia alla Polizia postale.

"Si informano i cittadini che sono arrivate varie segnalazioni inerenti messaggi truffa. Il contenuto riporta in maniera ingannevole la dicitura ASI facilmente confondibile con ASL. Qualora doveste riceverlo, non rispondete all’sms e non chiamate il numero che vi viene indicato. Procedete alla cancellazione del messaggio, segnalando l’accaduto alla polizia postale". Questo il messaggio condiviso anche dal Comune di La Maddalena, oramai la truffa sta prendendo piede anche in tutta l'isola.

Il messaggio può sembrare vero all'apparenza, in realtà, però, il sms proviene da numero di telefono a pagamento, spesso un recapito che inizia con il prefisso 895, associato a servizi con tariffe speciali a pagamento. Il contenuto è volutamente generico e allarmante: invita chi lo riceve a chiamare subito per presunte "comunicazioni che la riguardano".

Il rischio è che oltre a perdere denaro a causa delle tariffe elevate, potreste anche esporre i vostri dati personali a soggetti malintenzionati. L'allarme è stato lanciato dall'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della città di Milano tre settimane fa.