Insularità in Costituzione: dal Senato il via liberà all'unanimità

Presidente della Regione sarda Christian Solinas ha commentato "Un risultato reso possibile dal consenso unanime raccolto dalla proposta, con l’impegno determinante della maggioranza che governa la Regione". "Ora - prosegue il Presidente Solinas -occorre accelerare l’iter parlamentare per giungere al traguardo in tempi brevi. La Sardegna ha la necessità di vedere riconosciuti, e di mitigare, gli svantaggi dovuti alla sua condizione geografica, e avere pari opportunità di sviluppo e accesso al mercato internazionale senza piu’ handicap rispetto alle altre Regioni italiane ed europee". Anche Fabio Lai, sindaco di La Maddalena, una delle isole minori della Sardegna ha commentato con orgoglio questa prima grande vittoria: "Nel 2018 con un gruppo di giovani isolani abbiamo creduto fortemente in una idea. La Maddalena. Insularità in Costituzione, con 223 voti favorevoli all'unanimità ieri è stata dato il via libera dell’Aula del Senato al ddl costituzionale, d’iniziativa popolare, per la modifica dell’articolo 119 della Costituzione italiana. Si tratta di una importantissima prima deliberazione per il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall’insularità. Dopo questo primo step serviranno altri quattro passaggi, due alla Camera e due al Senato, perché si tratta di un ddl che modifica la Carta costituzionale. Questo primo risultato ha suscitato entusiasmo in chi ha creduto fin dall'inizio in questa iniziativa. Ilha commentato "Un risultato reso possibile dal consenso unanime raccolto dalla proposta, con l’impegno determinante della maggioranza che governa la Regione".

Qualcuno la giudicó la classica raccolta firme, noi invece eravamo convinti fino in fondo e ci abbiamo messo cuore, passione ed entusiasmo.

Una guerra Santa per far inserire l’insularità in costituzione, oggi la proposta di legge è stata approvata in senato con 223 voti favorevoli e zero contrari.

Mi sento di dire questo ai giovani: “credete in voi sempre, credete nella forza delle vostre idee e non mollate mai”.