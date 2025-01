Golfo Aranci: aperte le iscrizioni alla Scuola di Cinema

Golfo Aranci. Una grande novità per gli appassionati di cinema e recitazione: nel 2025 prenderà vita la Scuola di Cinema, Recitazione e Produzione Cinematografica a Golfo Aranci. L’iniziativa, organizzata dal Comune, offre un percorso formativo che promette di avvicinare giovani e adulti al magico mondo del grande schermo e delle arti performative.



La Scuola, affidata alla ditta “Travel On Set Production”, si propone di offrire un’esperienza completa grazie a un team di docenti altamente qualificati, tra cui attori, registi e sceneggiatori. Le lezioni, della durata complessiva di 80 ore, saranno articolate in incontri settimanali e includeranno sia aspetti teorici che pratici.



Non solo didattica tradizionale: il programma prevede workshop con ospiti di rilievo nazionale e internazionale e sessioni di mentoring personalizzato. Come progetto finale, i partecipanti avranno l’opportunità di collaborare alla realizzazione di una serie TV educativa, una vera e propria palestra creativa per chi sogna di lavorare nel settore.

La partecipazione è aperta a tutti, ma con priorità riservata ai residenti di Golfo Aranci, in particolare alle famiglie con figli minori o giovani fino ai 21 anni.

Anche gli studenti provenienti da altri comuni della Sardegna potranno iscriversi, offrendo così un’opportunità a chiunque voglia cimentarsi in questa esperienza.

In caso di minori figli di genitori separati, è necessario il consenso di entrambi i genitori per l’iscrizione.

Per i residenti di Golfo Aranci la quota di iscrizione è di 150 euro, mentre per i non residenti ammonta a 650 euro. L’importo potrà essere versato in tre rate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.



Le iscrizioni sono aperte fino al 23 gennaio 2025, e le domande possono essere presentate a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune, via PEC o via e-mail.



È importante ricordare che il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti ammessi, che avverrà sul sito ufficiale del Comune.

L’apertura della Scuola di Cinema è subordinata al raggiungimento di almeno 140 iscritti, ma l’entusiasmo attorno all’iniziativa lascia presagire un’ampia partecipazione. Il progetto rappresenta non solo un’occasione formativa unica, ma anche un modo per scoprire talenti e valorizzare le risorse artistiche del territorio.