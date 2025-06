Gioco online in Sardegna: le nuove mosse del Governo per un uso responsabile

Il Governo impone regole più severe al settore del gioco a distanza, fissa requisiti stringenti per i nuovi concessionari e rafforza i poteri dell’ADM. La Sardegna recepisce la cornice nazionale con interventi locali che puntano a proteggere i luoghi sensibili e a contenere i rischi di dipendenza. Nel frattempo, il mercato cresce: nel 2024 la raccolta ha toccato 157 miliardi di euro e oltre il 60% arriva già dal digitale.

Il decreto di riordino dei giochi (d.lgs. 41/2024) e le norme attuative varate nel 2025 segnano un cambio di passo: più tutele per i giocatori, sanzioni più rapide per gli operatori, obbligo di domini .it e applicazione uniforme su tutto il territorio. Ci sono varie piattaforme che funzionano da filtro e che raccolgono e verificano le notizie e le recensioni casino nuovi 2025, aggiornandole in tempo reale. L’ADM diventa regista unico: pubblica linee guida sul gioco responsabile, gestisce il registro delle auto-esclusioni e oscura i siti illegali. Quattro numeri raccontano la svolta:

157,45 miliardi € di raccolta complessiva nel 2024 (+6,6%)

di raccolta complessiva nel 2024 (+6,6%) 92,1 miliardi € di giocate online nello stesso anno, ormai il 60% del totale

di giocate online nello stesso anno, ormai il 60% del totale 721 siti non autorizzati bloccati dall’ADM nel 2024

siti non autorizzati bloccati dall’ADM nel 2024 6 mesi concessi ai nuovi licenziatari 2025 per integrare gli strumenti di gioco responsabile

Cornice nazionale: dal riordino fiscale alle linee guida del 2025

Il d.lgs. 41/2024 ha fissato i principi base: la tutela dei minori, la promozione del gioco sicuro, la tracciabilità dei flussi e la pubblicità funzionale al gioco responsabile. A inizio 2025 il Ministero dell’Economia ha emanato il regolamento n. 70/2025 che stabilisce la revoca immediata della concessione se il concessionario viola gli obblighi di protezione del giocatore.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha poi:

pubblicato il 2 aprile 2025 lo schema di Linee guida per il gioco a distanza che dettaglia gli obblighi di verifica, l'autolimitazione e il monitoraggio dei comportamenti di rischio

lo schema di Linee guida per il gioco a distanza che dettaglia gli obblighi di verifica, l'autolimitazione e il monitoraggio dei comportamenti di rischio diffuso le FAQ definitive (maggio 2025) sulle nuove concessioni: durata novennale, canone fisso di 7 milioni €, contributo del 3% sul GGR e dominio .it di proprietà

Le stesse FAQ chiariscono il “periodo transitorio” di sei mesi durante il quale le piattaforme dovranno:

attivare gli strumenti di auto-esclusione centralizzati

integrare i limiti di spesa personalizzabili

mostrare gli avvisi in tempo reale quando il giocatore supera le soglie di rischio

Ogni punto è verificabile sul portale ufficiale dell’ADM.

Sardegna: recepimento locale e prime sentenze

La Regione Sardegna applica già dal 2019 una legge che impone le distanze minime tra i punti gioco e i luoghi sensibili come le scuole e i centri di aggregazione. Nel 2025 il TAR Sardegna ha confermato il diniego di apertura per un nuovo punto scommesse a Cagliari, ribadendo la validità del “distanziometro” regionale.

Le amministrazioni comunali isolane agiscono su tre fronti:

orari ridotti per gli apparecchi nei bar e nelle tabaccherie

campagne informative con ASL e Terzo settore

controlli congiunti Polizia Locale + ADM per verificare il rispetto dei nuovi limiti

Queste misure mirano a uniformare l’applicazione delle linee guida nazionali, evitando disparità territoriali.

Strumenti di tutela del giocatore: auto-esclusione, limiti e informazione

Il registro unico delle auto-esclusioni consente a chiunque abbia lo SPID di bloccare l’accesso a tutti i siti con la licenza italiana per un periodo auto-determinato o a tempo indeterminato. Gli operatori dovranno integrare:

un pulsante “Pausa” per sospendere il conto per 24 ore

per sospendere il conto per 24 ore limiti di versamento settimanali e mensili configurabili

test di autovalutazione validati da ISS

Durante il semestre di adeguamento, le piattaforme già online devono rispettare il decreto direttoriale AAMS 2011/190/CGV, ma entro ottobre 2025 dovranno migrare ai nuovi standard di interfaccia utente che favoriscono le scelte consapevoli.

Numeri, controlli e sfide future

L’ultimo bilancio ADM mostra un mercato in rapida espansione:

157,45 miliardi € di raccolta (+6,6%) e 21,5 miliardi € di spesa nel 2024

di raccolta (+6,6%) e di spesa nel 2024 10% di crescita ulteriore del digitale nel primo trimestre 2025 secondo MEF

Anche l’attività di vigilanza aumenta: 28031 controlli complessivi, di cui 105 online e 13004 mirati al contrasto del gioco minorile.

Le priorità per i prossimi 12 mesi, indicate dalla Consulta permanente dei giochi, sono:

rafforzare l’analisi dei dati GGR per intercettare le anomalie di spesa in tempo reale

GGR per intercettare le anomalie di spesa in tempo reale implementare algoritmi di rischio condivisi tra gli operatori e l'ADM

condivisi tra gli operatori e l'ADM potenziare la formazione del personale di verifica, specialmente sull’uso delle criptovalute e dei nuovi metodi di pagamento

Cosa aspettarsi

La proroga tecnica delle concessioni scadrà il 17 settembre 2025; da quel momento solo gli operatori che avranno completato l’adeguamento potranno continuare a offrire il gioco a distanza in Italia. In Sardegna, la Regione sta valutando un registro aggiuntivo dei locali slot-free per incentivare le pratiche commerciali alternative e per rafforzare le politiche di prevenzione.

La direzione è chiara: più trasparenza, più controlli e un impianto sanzionatorio rapido. Se il mercato saprà adattarsi, il gioco online potrà convivere con la tutela della salute pubblica e con lo sviluppo economico dell’isola. È un grande passo avanti!